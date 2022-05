Zöld és okos otthon akár állami támogatással (x)

A tetőn napelemes rendszer termeli az áramot, hőszivattyú gondoskodik a fűtésről és okosklíma a hűtésről: ez már a jelen otthona!

Ha az élhető holnapért tenni szeretnénk, ezt érdemes az otthonunkkal kezdenünk: így nemcsak környezetünket óvjuk, de a költségeink is csökkenhetnek. Otthonunk korszerűsítéséhez év végéig ráadásul igénybe vehető az – akár 3 millió forint értékű – otthonfelújítási támogatás is, ehhez azonban a kivitelezésnek még idén meg kell történnie.

Hazánk egyik legnépszerűbb zöld fejlesztése a napelem, amely napelemes piac az utóbbi években robbanásszerűen nőtt. Ez nem is csoda, hiszen a szakemberek számításai szerint egy ilyen beruházás akár 7-10 év alatt is megtérülhet, ráadásul idén év végéig még az otthonfelújítási támogatás is igénybe vehető, amivel a megtérülési idő a felére csökken. Használja Ön is a nap erejét otthona zöldítéséhez, korszerűsítéséhez és csatlakozzon a több mint 15 ezer E.ON SolarHome tulajdonoshoz!

Akár lakásfelújításba, akár új ingatlan építésébe vágunk bele, érdemes energiahatékony és környezetbarát fűtési rendszert választanunk otthonunkba. Hőszivattyú használatával a fűtéshez szükséges energia 75 százaléka megújuló környezeti energiából biztosítható, és mindössze 25 százalékot kell villamos energiából fedezni. Ha ezt a fennmaradó részt napelemmel termeljük meg, fűtési költségeinket gyakorlatilag lenullázhatjuk, miközben a környezet megóvásáért is aktívan teszünk, hiszen akár 100%-ban csak megújuló energiaforrásból, minimális karbantartási igénnyel gondoskodhatunk otthonunk komfortos hőmérsékletéről!

Az otthonfelújítási támogatás okosklíma telepítésére is igénybe vehető, így érdemes ebbe a fejlesztésbe is még idén belevágni. Az okosklímák a jövő megoldásai, melyek interneten keresztül működtethetők és egy okoseszközre telepített alkalmazás segítségével távolról is beállítható a kívánt hőfok. Így már hazaérkezéskor kellemes hőmérséklet várhatja a családot. Az E.ON hűtő-fűtő okosklíma szolgáltatásait néhány kattintással, már online is megrendelhetjük. Ennél egyszerűbb és kényelmesebb nem is lehetne egy korszerűsítés!

Az E.ON Hungária Csoport olyan zöld és okos megoldásokat kínál ügyfeleinek, melyek nemcsak a kényelmesebb, komfortosabb mindennapokhoz járulnak hozzá, de energiahatékonyabb, pénzügyileg kiszámíthatóbb lehetőségeket is biztosítanak. A klímavédelem nem a jövő, hanem a jelen legnagyobb kihívása. Csatlakozzon az E.ON ügyfeleihez, használjon zöld energiát és tegyen az energiacéggel közösen azért, hogy a következő generáció is élhető bolygót örököljön!