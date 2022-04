Ezt az orchideát egyáltalán nem kell öntözni

Ha meg kellene nevezni egy virágot, amit elég csak ritkán öntözni, akkor a legtöbben rávágnák, hogy az orchidea ilyen. Ez így is van, a Lego pedig ezt kihasználva elkészítette az orchideát, amit viszont egyáltalán nem szükséges locsolni, írja az Elle Decor.

Az egyelőre még csak előrendelhető, élethűre sikeredett, 38 centiméter magas legót akár külön is el lehet helyezni a lakásban, de más termékekkel együtt, azok mellett is jól funkcionál.

Az orchidea hat nagy és két kisebb virágból áll össze, de tartoznak hozzá levelek szintén legóból, valamint egy elegáns váza is.

Ezzel egyidejűleg a cég piacra dobott több pozsgás növényt is legóból, itt a színválaszték a zöldtől a piroson át egészen a narancssárgáig terjed. Az ok itt is hasonló, mint az orchideánál, hiszen klasszikusan ezek a növények sem igénylik annyira a vizet.