Karácsonyi mesevilágot az erkélyekre és a kertekbe! (x)

Ha olyan zűrzavaros ünnepi kavalkádra nem is vágyunk, mint amilyet a Karácsonyi vakáció című filmben láthatunk minden évben, a csilivili fények azért mindenki számára vonzóak, és nem csak a kertvárosban élők kiváltsága, hogy gyönyörködjenek egymás díszes portáiban, hiszen fényárba lehet öltöztetni a városi erkélyeket, ablakokat, a gangok, lépcsőházak korlátait és a belső udvarok fáit.

Sziporkázóan élénk hangulatot tud teremteni egy fényfüzér, egy falra vetített fényjáték, egy csillogó jégcsapokat idéző fényfüggöny vagy a decemberi ünnepek főszereplőinek figurái! Az Alinda webáruház karácsonyi dekorációs repertoárjában mindenféle kültéri díszítőelemet meg lehet találni, de hogy megkönnyítsük a választást, ajánlunk néhány jól variálható kötelező „fényes” darabot.

A 100 LED-es napelemes fényfüzér kimondottan kintre van kitalálva. A használatához nincs szükség hálózati csatlakozásra, mert a napeleme a nappali világosság ideje alatt feltöltődik annyira, hogy este 4-5 órán át tündököljenek a fényes LED-ek. Csak azt kell eldönteni, hogy 10 vagy 20 méter hosszú füzérre van-e szükségünk, hogy melyik színt válasszuk a hidegfehér, a melegfehér és a színes közül, és hogy hol és milyen motívumban helyezzük el végül. Ezt a fényfüzért nem csak az otthonok kültéri karácsonyi díszítésére lehet használni, de kerti partik, rendezvények, esküvők vagy akár éttermek, üzletek esti dekorációja is lehet, olyan elegáns ünnepi légkört teremt.

Igazi ünnepi fényjátékot is élvezhetünk már otthonunkban a falra vagy plafonra vetíthető karácsonyi fényjátékkal, amely 8 beállítással tud változatos mintákat különböző színekben és sebességgel megjeleníteni. A készülék leszúrható a földbe és talpba is lehet állítani, távirányítóval lehet vezérelni és időzítőt is be lehet állítani rajta. Egyszerűen, könnyen kezelhető, aranyos és élénk színű motívumokat vetít ki, amelyek éppúgy fel tudják dobni a lakásunk belső falait, mint a házunk vagy üzletünk külső falait. Kültéri elhelyezésekor csak arra kell ügyelni, hogy az adapterét ne érje víz.

Karácsonyrajongóknak nélkülözhetetlenek azok a felfújható karácsonyi figurák, amelyek igazi meseországgá varázsolnak bármilyen helyet. Mintha megelevenedne a téli táj a Mikulás mosolyogva integető alakjával, a vidám cilinderes hóemberrel és a masnis-koszorús rénszarvassal. Ha csak az egyiket állítjuk az ajtónk elé, már akkor is felvidítjuk a hozzánk érkezőket vagy az előttünk elsétálókat. A karácsonyi figurák a beépített ventilátornak köszönhetően folyamatosan tartják a formájukat, kitehetőek az erkélyre, teraszra, de a hozzájuk tartozó rögzítők segítségével a kertben is elhelyezhetőek a földbe leszúrva. Ezek a mesebeli cukiságok a belső LED égőikkel az esti órákban is jól láthatóak, mert ízlésesen világítanak mindenki örömére.

Cicomázzunk jégcsapokkal? Ha nagyon autentikusan szeretnénk megjeleníteni a fényes jégcsapokat, akkor közvetlenül az eresz alá rögzítenénk ezt a LED-es jégcsap fényfüggönyt, de szerencsére a fantáziánk határtalan, és a jégcsapokra emlékeztető, 2 méretben is kapható fényfüggönyt tehetjük az ablakpárkányra, az ajtóra, a terasz vagy lépcsőház korlátjára, vagy szinte bárhová az otthonunkban, irodánkban, üzletünkben, mert mindenhol jól mutat. Hidegfehér fényével és különböző hosszúságú LED-es szálaival tényleg a havas téli tájat idézi. Ennek a különleges fénysornak a használatához hálózati csatlakoztatásra van szükség, amellyel összekötve azonnal bekapcsol a fényár, majd 8-féle világítási módból lehet választani a pillanatnyi kedvünknek megfelelően.

A karácsonyi fények mesés hangulatát haza lehet vinni bárhová – akár körfolyosós házban, lakótelepen, sorházas, kertvárosi, családi házas részen vagy éppen falun lakunk. Éppoly varázslatossá tesz egy egyszerű erkélyt, egy kertet, mint egy csinos kis tornácot az ünnepi fények játéka és a szinte megelevenedő mesefigurák. Csodás, békés ünnepeket mindenkinek!