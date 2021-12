Gyorsan költözne új otthonába? Itt válogasson! (x)

Magyarország vezető lakásfejlesztője Budapest legnépszerűbb helyszínein kínál új otthonokat, legyen szó akár kertkapcsolatos lakásról, akár tetőteraszos penthouse-ról, amelyekhez az új és kedvező kamatozású Zöld Otthon Hitel is igénybe vehető.

A mögöttünk álló másfél évben még inkább felértékelődött a saját otthon szerepe és sokan szembesültek azzal, hogy az odahaza elvégzendő tevékenységek szélesebb köréhez már túl szűkké vált a lakás, vagy az derült ki, hogy a környék nem elég zöld, illetve nincsenek megfelelő szolgáltatások a közelben.

Számos kedvező hitel- és támogatási lehetőség áll rendelkezésre az új lakást vásárlók számára, a Zöld Otthon Hitel pedig akár egyedülállók, gyermektelenek számára is felvehető, míg a legalább két gyermeket nevelők pedig a CSOK-ot igénybe véve állami kamattámogatást is kaphatnak az energiatakarékos otthonok vásárlásához. További észszerű szempont, hogy az új lakásba minél hamarabb be lehessen költözni, ne kelljen éveket várni a birtokbavételre.

Érdemes tehát megnézni, hogy mit kínál Magyarország vezető lakásfejlesztője, hiszen a Cordia folyamatosan frissülő, változatos portfóliójában jelenleg több mint 840 budapesti új otthon érhető el, ezek közel negyede ráadásul hamarosan költözhető, számos lakás pedig megfelel a Zöld Otthon Lakáshitel követelményeinek is.

A paletta rendkívül változatos, és felöleli Budapest legnépszerűbb helyszíneit, a pandémia alatt még kedveltebbé vált zöldövezeti lakóparkoktól kezdve a belvárosi és egyetemközeli lokációkon át egészen a Duna-parti fejlesztésekig, ahol a felsőoktatási hallgatók és fiatal pályakezdők számára ideális lakások éppúgy megtalálhatók, mint a családi otthonok.

Az utóbbiakra jó példa a Thermal Zugló lakópark, amely ideális választást jelent azon fiatal és idősebb párok, családok számára, akik a kertvárosi környezetet részesítik előnyben. A fejlesztés egyik különlegessége, hogy a lakópark második és a harmadik ütemében is kialakítottak egy-egy nagyméretű, jól felszerelt, privát beltéri játszóházként, irodaként és kikapcsolódási térként is funkcionáló közösségi helyiséget.

Főként a fiatalokat, családalapítás előtt állókat és a fiatal családosokat várják a kiváló közlekedési környezetben található, a városi és a zöldövezeti élet minden előnyét egyszerre kínáló Young City hamarosan költözhető otthonai is, a XIII. kerületben. E lakópark egyik legfőbb vonzerejét szintén a gondosan megtervezett közösségi terek jelentik.

Alapvetően a belvárosi környezetet kereső, első lakásukba költöző fiatal pályakezdőknek, egyetemistáknak szólnak azok a kényelmes és modern otthonok, amelyek a nemzetközi nagydíjas Corvin Sétány mentén található a Grand Corvin 1. ütemében, a Corvin Átriumban, vagy a IX. kerület megújuló részén található Akadémia Gardenben épültek fel.

Azok sem csalódnak, akik inkább a Duna szomszédságába vágynak, hiszen a Marina Life egyszerre nyújtja a nagyvárosi élet és a vízparti hangulat minden előnyét. A XIII. kerület magas presztízsű, dinamikusan fejlődő részén, a Duna-parttól pár perces sétára található épület kiváló közlekedési lehetőségekkel is rendelkezik, akár autóval, busszal, metróval, hajóval vagy kerékpárral indulnánk útnak.