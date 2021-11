Így válasszunk használt laptopot home office-hoz! (X)

Amikor otthon dolgozunk, akkor sem mindegy, milyen eszközzel dolgozunk, és milyen képernyő előtt ülünk órákat. Adunk néhány tanácsot, mely technikai paraméterekre kell ügyelni és mire kell figyelni vásárlás előtt.

Népszerű maradt a home office. Egyrészt sok cég megmaradt a pandémia megjelenése óta a távmunkánál, másrészt a munkavállalók egy része is átállt otthoni munkára vagy hibrid (részben irodai, részben otthoni) munkavégzésre.

A home office-nak ugyanolyan jól kell működnie, mintha egy irodában dolgoznánk napi 8 órában. Ennek alapfeltétele pedig először is egy megbízható, megfelelő paraméterekkel rendelkező, könnyen kezelhető laptop, aminek segítségével gördülékenyen halad a munka. Hogy ne legyen magas az otthoni iroda kialakításának költsége, a gépet használtan is beszerezhetjük. Adunk néhány tippet, milyen szempontra figyeljünk használt laptop vásárlásakor.

Először is: milyen munkát végzünk otthonról?

Az első szempont az, hogy mire használjuk majd a laptopot. Ha csak szimpla adminisztrációs jellegű munkát végzünk, amelynek során dokumentumokat és táblázatokat kezelünk, levelezést bonyolítunk és időnként részt veszünk egy-egy online értekezleten, elegendő lesz számunkra egy középkategóriás használt notebook is, amit akár már 100 ezer forint alatt vagy 100 ezer forintos összeg körül megvehetünk.

Amennyiben sok Zoomos, Teamses, Skype-os vagy Google Meetses meetinget bonyolítunk, vagy online oktatást tartunk, nagyobb teljesítményű gépek között kell körülnéznünk. Akkor is ez a helyzet, ha a munkánk során előfordul, hogy egyszerre több, akár 15-20 böngészőnek kell nyitva lennie. Az sem mindegy, milyen minőségű a laptopon a webkamera.

Ha pedig már nem hétköznapi irodai feladatokat kell elvégeznünk, hanem hanem kisebb grafikai, fotószerkesztési munkákat is (mint amilyen például a képek egyszerű módosítása, világosítása, átméretezése képszerkesztő programmal vagy meghívók, social media posztok elkészítése Canvával), esetleg egyszerűbb videók szerkesztése is a feladataink között szerepel, célszerű komolyabb eszközt beszereznünk. Akkor is ez a helyzet, ha sokféle programot kell használnunk a munkához.

Technikai paraméterek

A processzor legyen Intel i5-ös vagy AMD Ryzen 5, a memória pedig legalább 8GB, ahhoz, hogy gördülékeny és kellemes legyen a laptop kezelése.

Kérdés, hogy SSD vagy HDD legyen a meghajtó? Az SSD előnye az, hogy a gépünk gyorsabb lesz, ugyanakkor a kapacitás kisebb. A HDD előnye pedig a jóval nagyobb tárhely, hátránya pedig az SSD-hez képest lassabb működés. Azt mérlegeljük, hogy amikor dolgozunk, a sebesség vagy a tárolókapacitás fontosabb-e.(A tárolás egyébként egy külső merevlemezzel vagy felhőszolgáltatással is megoldható, különösen, ha nagy mennyiségű dokumentumot, hangfájlt, fotót, videót kell őriznünk.)

A laptop képernyőjének felbontása legyen full HD, ha videókkal,képekkel, animációkkal, grafikákkal is dolgozunk. Ha alapvető irodai munkát végzünk, elég a HD.

Sokat számít a képernyő mérete. Mivel számos órát töltünk előtte nap mint nap, legalább 15,6″ legyen. Ennél kisebb képernyővel rendelkező gépen már nem olyan kényelmes a munka. A felbontásnál 1920x 1080 a jó.

Triviális dolognak tűnik, ám ha időnként magunkkal kell vinnünk személyes megbeszélésekre is a laptopot, akkor a súlya sem mellékes, erre is ügyeljük. Már kaphatók olyan notebookok, amelyek 2 g-nál is jóval kevesebbet nyomnak.

Mire figyeljünk vásárláskor?

A használt laptopok azért ennyire népszerűek, mert kevesebbe kerülnek, mint az új gépek. Akár nagyságrendekkel olcsóbbak a már egészen jó paraméterekkel rendelkező eszközök is. Ám az ár nem minden. Körültekintően válasszunk, hogy ne bánjuk meg később a vásárlást. Érdemes szétnézni az online piactereken, például a Vaterán, ahol ellenőrzött és más felhasználók által értékelt eladóktól, biztonságosan vásárolhatunk. Ha pedig a vásárlás után mégis gond lenne, vagy minőségi problémád van a termékkel, visszakérheted a pénzedet a Biztonságos Vásárlás Program keretében.

Preferáljuk azokat a hirdetéseket, amelyekben fotót is mutatnak a gépről. Ha nincsen kép vagy nem elég a döntéshez, kérjünk több szemszögből készített fotókat a laptopról, köztük legyen közeli is, és mindenképpen mutassák a fotók a gépet bekapcsolt állapotban. Fontos, hogy látható-e a laptopon karcolás, sérülés, milyen az usb bemenetek állapota. Alaposan olvassuk át a leírásokat hogy minden információt és adatot tartalmaznak-e. Ha valami nem világos, nem egyértelmű, vagy egyenesen hiányos, kérdezzünk rá. Ha még nincsenek a termékoldalon kérdések az eladóhoz, mi tegyük fel a sajátjainkat.

3 évesnél idősebb laptopoknál szükség lehet akkumulátor cserére, ezt is kalkuláljuk az árba. ha tehát a gép ennél régebbi, felkészülhetünk arra, hogy cserére lesz szükség.