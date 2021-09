Ennyien vennék igénybe az otthonfelújítási támogatást

A harmadik negyedévben ismét emelkedett az Otthonfelújítási program támogatási lehetőségei iránti érdeklődés, igaz, a lelkesedés mértéke nem tért vissza az év eleji szintre – derül ki a GKI és a Masterplast közös augusztusi reprezentatív felméréséből.

Az MTI-nek küldött felmérés eredménye szerint 2022 végéig az összes háztartás bő 5 százaléka biztosan, 13 százaléka pedig valószínűleg élne a program nyújtotta lehetőségekkel. A két legnépszerűbb cél a belső terek, illetve a fürdőszobák felújítása, de a külső nyílászárók cseréjét és a hőszigetelési munkálatokat is nagyon sokan szeretnék elvégeztetni.

Ha ezeket az arányokat a teljes sokaságra vetítjük, akkor a biztos szándékú kör bő 200 ezer, a valószínű szándékú kör – feltéve, hogy ezeknek a terveknek a fele valósul meg – mintegy 250 ezer családot jelent.

Az állami támogatás igénylése inkább a családiház-tulajdonosok körében népszerű – ezek 7 százaléka biztos, 13 százaléka valószínű résztvevőnek mondta magát. A társasházakban élők tervei valamivel szerényebbek: a panellakások lakói között 3 százalék a biztos és 14 százalék a valószínű résztvevők aránya. A tégla építésű társasházi lakások lakói körében ugyanez a két arány 3 százalék és 12 százalék.

Az Otthon-felújítási programban való várható részvétel leginkább a kisvárosokban lakókat hozta lázba, a biztosan és valószínűleg érintettek aránya 8 százalék, illetve 12 százalék körüli. A Budapesten és a községekben élők szándékai lényegében megfelelnek a mintaátlagnak. A kisebb településeken élők felújítási lehetőségeit a falusi CSOK is segítheti. A statisztikai régiók közül a legnagyobb aktivitás a közép-dunántúliban és az észak-magyarországiban várható.

Az állami támogatást felvenni tervezők mintegy harmada szeretné kihasználni a maximálisan igényelhető keretet, negyedük legalább 2 millió, csaknem 30 százalékuk legalább 1 millió forint körüli összeggel is beérné. Az átlagos igénylési összeg ezek alapján 2,1 millió forint, s – az önerőt is beleszámítva – 4,2 millió forintos projektérték már egy komolyabb felújításra, korszerűsítésre is elég lehet. Az átlagos igénybevételi összeg az első negyedévhez képest lényegében nem változott – közölték.

A GKI negyedévente szervez felmérést a lakosság lakás-felújítási és korszerűsítési terveinek, szándékainak és kilátásainak feltérképezésére. A felmérés 2020 januárjától a Masterplast Nyrt. támogatásával készül. A mostani kutatás a lakosság körében 1000 ember megkérdezésével készített reprezentatív felmérés eredményeit tükrözi.