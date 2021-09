Ha létezik tökéletes panorámájú apartman, ez az

A legtöbb kiadó lakásban nincs olyan jakuzzi, ahonnan bámulatos kilátás nyílik a gízai piramisokra. De van egy Airbnb-n kibérelhető ingatlan, ahol ez az álom valósággá válik, mindössze napi 60 dollár ellenében, írja a House Beautiful.

A piramisok bejáratától mindössze öt perc sétára található apartman már-már túl jó ahhoz, hogy igaz legyen.

A jakuzzi mellett van benne egy termetes franciaágy, tökéletesen felszerelt konyha és modern fürdőszoba is. Az étkezés egy kisebb asztalon oldható meg, de a turisták szabadon használhatják a tea- és kávéfőzőt, a televíziót, törölközőt készítenek be nekik és csatlakozhatnak a Wi-Fi-re is, ha posztolni szeretnének a látottakról a közösségi oldalakon.

Az ingatlan elhelyezkedésére sem lehet panasz: van a közelben gyógyszertár, szupermarket és ajándéküzlet is. A tulajdonosok ráadásul reptéri transzfert is biztosítanak a vendégeiknek némi plusz költség ellenében.

Ha valakinek felkeltette az érdeklődését és azonnal foglalna, ide kattintva megteheti.