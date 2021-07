Ma már a villanykapcsoló is lehet a lakásunk dekorációs eleme

A villanykapcsoló olyannyira az életünk része, hogy már észre sem vesszük. Pedig a kapcsoló és annak kerete körültekintően megválasztva nemcsak egy funkcionális tárgy, hanem a lakás dekorációs eleme is.

Milyen magasra tegyük a kapcsolókat?

– kérdezte tőlem egyszer egy villanyszerelő egy alapos felújítás közben. Természetesen nem tudtam a helyes választ, így visszakérdeztem, és örömmel hagyatkoztam a szakember szavára. Végül az általános javaslat szerint, a padlótól 120 centiméterre kerültek a falakra. A kiválasztást azonban már nem bíztam a véletlenre, hiszen jól tudtam: ez a döntés – ha nem is egy életre – minimum évekre szól. Hiszen sokat látom és használom majd őket.

Ahogyan egy rosszul megválasztott bútor is elronthatja egy lakás összképét, úgy a villanykapcsolók is javíthatnak vagy ronthatnak az összhatáson. Egy klasszikus stílusú polgári, vagy egy modern loft lakás különböző, akár egyedi megoldásokat igényelhet. Kapcsolónk esztétikus külseje az utolsó simítás otthonunk kialakításához. Ezért érdemes komoly figyelmet fordítani arra, hogy nem csak formavilágban, de anyagválasztékban is sokszínűséget képviseljenek kapcsolóink, hiszen ez az az eszköz, amit minden nap használunk, megérintünk. Kiválasztását ne bízzuk a véletlenre, mert ez a minden helyiségben visszaköszönő, egyeseknek szemmagasságban lévő kapcsoló akár a lakásunk ékszere is lehet.

Fa, fém, kő vagy üveg? Mindenre van megoldás!

Ma már nem azt a világot éljük, amikor szűkös választékból kellett rábökni a csúnya és a csúnyácska közül a szimpatikusabbra, a már klasszikus retro hatást keltő és mai szemmel megmosolyogtató narancs, barna vagy citromsárga keretes villanykapcsolók közül. Mára a gyártók felismerték, hogy ezt a komoly dekorációs értékkel bíró tárgyat érdemes formálni, fejleszteni, hiszen egy színében, anyagában rosszul megválasztott darab egy pillanat alatt rombolhatja össze a lakásról felépített koncepciónkat.

A modern, letisztult formák fontosságát a Schneider Electric is felismerte, akik új Sedna termékcsaládjukkal a stílus új, egyedi formáit kínálják, így ma már nem kell határt szabni a fantáziánknak, és választhatunk fa-, fém-, kő-, üveghatású kapcsolókat is.

Új építésű házak tervezésekor érdemes megfontolni az intelligens megoldások alkalmazását. Ha lakásunkban a kő dominál, választhatunk, mondjuk egy szép járólapot, hozzá színben és anyagban harmonizáló bútorokat, a falat a szemnek kellemes hangulatúra festjük, és a villanykapcsoló keretének is próbáljunk meg színében, anyagában megegyező keretet választani. Ilyen lehet a fém- vagy akár kőhatású kapcsoló is.

Egy vintage hangulatú otthont a régies, mégis elegáns és izgalmas hangulata miatt kedvelnek az emberek. A kopottas bútorok és az ódon, saját történettel rendelkező berendezési tárgyak romantikus bája az, ami alapvetően meghatározza az enteriőrt. Ezek a teljesen letisztult, hivalkodásmentes darabok megegyeznek a berendezés jellegével.

A kapcsoló – minden stílushoz

A mai trendeket tükröző modern villanykapcsoló kereteit és betéteit már a ház lakberendezési stílusának és saját preferenciánknak megfelelően kombinálhatjuk, így minden elképzeléshez és igényhez találunk megfelelőt, az iparitól kezdve a természetes vagy akár a glamour stílusig.

A lekerekített szélű takarókeretek a fal felé íveltek, előnyük, hogy a formájukat úgy alakították ki, hogy ne ülhessen meg rajta a por. Ráadásul a lekerekített profilú villanykapcsoló azt az illúziót kelti, hogy a kapcsoló nem egy szintben van a fallal, hanem inkább előtte lebeg, könnyedén és elegánsan.

A mai modern kapcsolók csatlakozóaljzataiban található biztonsági zsalu pedig megvéd a véletlen érintéstől és az idegen tárgyak bekerülésétől.