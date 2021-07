3+1 gyógynövény, amikkel nem lesz többé gondod az álmatlansággal (X)

Túlpörgés, stresszelés, a párkapcsolati vagy anyagi problémákon való agyalás, a munkahelyi konfliktusok, egyensúlyozás a család és a karrier között…mind biztos záloga annak, hogy hiába számolgatjuk a báránykákat lefekvés után. Képtelenek vagyunk elaludni. Ha pedig álomba is szenderülünk, rémálmok gyötörnek, többször felébredünk, nem a lesz minőségi az alvás, és egész nap zombi üzemmódban élünk túl.

Mai rohanó világunk nem kedvez a minőségi pihenésnek, relaxálásnak, márpedig a testnek és léleknek szüksége lenne a kikapcsolódásra és az újratöltésre. Ez legfőképp éjszaka valósulhatna meg, mikor alszunk, megpihennek a szerveink, rebootol az agyunk és reggel újult erővel vágunk neki a világnak. Ez azonban csak álom, mert annyi impulzus dolgozik a felszín alatt, hogy képtelenek vagyunk egy jót pihenni.

Cikkünkben bemutatunk néhány olyan növényt és hatóanyagot, melyek természetes úton segíthetnek csökkenteni a stressz mértékét, elősegítik az ellazulást és a pihentető alvást.

Az álmatlanság okait keresni sem kell

Ha megkérdezünk 10 embert, abból legalább 6-nak van valamilyen alvászavara. Vagy nehezen alszik el, vagy éjjel is felébred, rémálmok gyötrik, esetleg hiába alszik bármennyit, rettentő fáradt marad. Az alvás zavarai mind pszichés eredetűek, kivéve idősebb korban, amikor a hormontermelésünk megváltozása miatt alszunk már kevesebbet (melatonin hiány).

Sok és sokféle negatív stressz ér minket a hétköznapok során, munkahelyi vagy iskolai konfliktusok, családi vagy párkapcsolati viták, egy mogorva ember a tömegközlekedésen, egy fél őrült a közúti dugóban. És akkor még nem is említettük a létbizonytalanságot, az anyagi nehézségeket, vagy az egészségünkön való aggodalmakat, amelyek az utóbbi időkben igencsak indokoltak voltak.

Mindezek miatt jelentkeznek a tünetek, amelyek közül az alvási nehézségek még elég ártatlan kategóriát jelentenek. A kevésbé szerencsések depressziósak lesznek, letargiába esnek, szoronganak, pánik rohamok törnek rájuk vagy pánikbetegségük alakul ki.

Nem is csoda, hogy mindennel próbálkozunk a stressz elűzésére, a megnyugtatásra, és mondanunk sem kell, ezek közül a gyógyszerek a legkevésbé jók, hiszen csak a felszínt fedik el, de a valódi okot nem szüntetik meg.

Fontos lenne a tudatos szemlélet, az életmódváltás, szembenézni a problémákkal, és, ami lehetséges, azt meg is oldani. Gyakran csak egy kis kommunikáció vagy nyitottság hiányzik ehhez. Ha nagyobb a gond, próbálkozhatunk étrend-kiegészítőkkel, meditációval vagy akár csoportos és egyéni terápiával. Nem szégyen segítséget kérni, és inkább ez, minthogy megnyomorítsuk magunkat és a környezetünkben élőket.

Stresszoldás a természet erejével

Most nézzünk néhány szelíd megoldást, ami hathatós segítség lehet!

1. Orbáncfű

Németországban, ahol a gyógynövényi hatóanyagok alkalmazása nagy hagyományokra tekint vissza, az orbáncfű teát antidepresszánsként, szorongás oldásra, általános hangulatjavítóként, stresszoldóként javasolják az orvosok. Ráadásul immunerősítő, görcsoldó és vírusölő hatása is van a növénynek. Elérhető tea, olaj vagy kapszula formájában is, és hosszú távon sem okoz problémát a fogyasztása.

2. Macskagyökér

A valeriána néven is ismert gyógynövény szaga jellegzetes, viszont hatása rendkívül jó. Kiváló stresszoldásra, idegességre, szívdobogásra, általános megnyugtatásra. Mivel nyugtat, így a magas vérnyomást is segít optimalizálni. Ajánlják álmatlanság és migrénes fejfájás esetén is, de az emésztőszervi bántalmakra is enyhülést hozhat, megnyugtatja a gyomrot, beleket.

Mindkét gyógynövény kapható komplexben is, további stresszoldó növényekkel kombinálva, mint pl. a citromfű, komlótoboz vagy levendula.

3. Ashwagandha

Az indiai ginzengnek is nevezett növény gyökeréből nyert hatóanyagok hosszú távon segítenek megküzdeni a stresszel, álmatlansággal, mivel szorongáscsökkentő és antidepresszáns hatásúak, emellett pedig energizálnak. Az Ashwagandha a fentiekkel ellentétben nem nyugtat, hanem adaptogén hatást fejt ki. Az adaptogén szerek, növények lényege, hogy harmonizálnak, vagyis, ami túltermel, azt visszafogják, ami alulműködik, azt pedig serkentik.

+1. CBD-olaj

A kender növényből nyert olaj rendkívül széles körben alkalmazható étrend-kiegészítő. A CBD olaj egyik feltételezett pozitív hatása, hogy szintén adaptogén hatás fejt ki az idegrendszerre, ezáltal oldja a szorongást, és segítheti az alvásciklusunk helyes beállítódását.

A felsorolt természetes kiegészítők mellett ne feledkezzünk meg az elcsendesedés erejéről sem! Bármilyen nehéz is tudatosan távol maradnunk a stressztől, és akármilyen sokszori próbálkozásba is kerül egy kicsit elhalkítani az elménket, a saját érdekünkben szükség van rá. Ezért keressünk fel egy meditációs vagy jóga csoportot, vagy csak egy app segítségével relaxáljunk egy jót! Manapság számtalan lehetőségünk van egy kis instant békét lelni, kovácsoljunk előnyt az állandóan kéznél lévő virtuális térből!