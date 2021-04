17 négyzetméteres miniház, de moziszoba is van benne

Az apró házak egyik legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy mindenféle formában és méretben kaphatók. Sok miniházat készítenek kifejezetten hegymászóknak, kerékpárrajongóknak vagy éppen könyvmolyoknak. Annak ellenére, hogy az ilyen ingatlanok esetében a hely korlátozottnak tűnhet, az igazság az, hogy ezek a korlátok gyakran még több kreativitást eredményeznek.

Erre egy újabb példa Erin és Jake otthon Új-Zélandról. Mivel a fiatal pár imád filmeket nézni, úgy döntöttek, hogy a tetőtérben egy moziszobát is kialakítanak, írja a Treehugger.

A szerelmesek háza Wellington városának közelében áll egy kis bérelt földterületen. Az otthont főként Erin tervezte, aki egyébként építészmérnök. Az építési munkák nagy részét a férj és édesapja végezte, míg Jake egy másik városban dolgozott, de hétvégente ő is segített az építkezésben.

A mindössze 17 négyzetméteres ház külseje modern, a faanyagot kombinálták fekete hullámos fémipari elemekkel.

A dupla teraszajtókon át jutunk be a nappaliba, amely egyedi kivitelezésű, és egy kanapét is elhelyeztek benne. Mellette egy tárolóegység került kialakításra, ami egyben asztalként is funkcionál. A sarokban található egy fatűzhely, amely tökéletesen alkalmas kis helyiségek fűtésére.

A konyha párhuzamos elrendezésű, mosogatóval, tűzhellyel, sütővel és egy kisméretű hűtőszekrénnyel van felszerelve. A mosogatóval szemközti oldalon van a konyha másik része beépített polcokkal, aminek a másik oldalán már a lépcső vezet felfelé.

A konyhán túl található egy egyszerű fürdőszoba, amely zuhanyzóval, WC-vel, egy kis mosdóval és némi tárolóhellyel rendelkezik.

A lépcsőn felfelé haladva az emeletre érünk, amely a ház hátsó részéig nyúlik.

A tető kialakítása miatt a folyosószerű térben fel is lehet állni. Az első terület, ahová eljutunk, a pár hálóhelye.

Mellette pedig ott van egy kisméretű moziszoba, nagy, 55 colos televízióval. Jake filmiparban végzett munkája miatt rengeteg filmet szoktak nézni, emiatt is találták ki maguknak ezt a hangulatos sarkot. Annak érdekében, hogy nagyobbnak tűnjön és világosabb legyen, tetőablakot adtak hozzá. Egyébként vendégszobaként is funkcionál.

Erin és Jake becslései szerint mintegy 40 ezer dollárt, átszámítva körülbelül 12 millió forintot költöttek anyagokra az építkezéshez.