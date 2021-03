20 perc után igent mondtak új otthonukra, de a beköltözésnél bizarr dolgokat találtak

Előfordulnak olyan helyzetek az életben, amikor annyira beleszeretünk egy ingatlanba, hogy a többi érdeklődőt megelőzve lefoglaljuk azt még akkor is, ha nem néztük meg elég alaposan minden pontját.

Ez történt a közelmúltban egy párral, akik San Franciscóból Los Angelesbe költöztek, írja a Mirror.

A pár női tagja a TikTokra feltöltött videójában mesélte el, hogy mindössze 20 percet töltöttek a házban, mielőtt igent mondtak rá. Így történhetett meg, hogy csak a beköltözést követően lettek figyelmesek több elég bizarr dologra.

A felvételt eddig több mint félmillióan látták. Ebben a nő arról beszél, találtak egy rejtett pincét a házban, amit egyenesen rémálomnak nevezett. Oda a kamrán keresztül vezet az út, de azt sem értették, annak miért kívül van a zárja. A pincéről korábban senki nem tett nekik említést.

Egy következő videóban aztán az is kiderült, hogy sok biztonsági kamerát is találtak több szobában, köztük a hálószobában, az étkezőben és a nappaliban is. Az eszközökhöz csatlakoztatott vezetékek pedig egy szekrényben futnak össze.

A hozzászólók közt volt olyan, aki azt tanácsolta, azonnal költözzenek oda, míg mások szerint ez teljesen rendben van, legalább biztonságban érezhetik magukat.