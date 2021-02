Látványos szobanövényt keresel? Mutatunk pár ötletet

Előkerült New York legrosszabb lakása

Egy nagyobb méretű beltéri növény valósággal újjá varázsolhatja a szobát, ezért lettek olyan népszerűek az elmúlt években a dizájn magazinokban, a weboldalakon és természetesen az Instagramon is.

Egy méretes szobanövény nemcsak a színt és az organikus forma egyvelegét hozza a helyiségbe, hanem javíthatja a beltéri levegő minőségét és jó hatással van a mentális állapotunkra is.

Ráadásul nem feltétlenül igényelnek több törődést, mint kisebbik társaik. Csupán megfelelő mennyiségű fényre, vízre és valamilyen tápoldatra vagy műtrágyára van szükségük. Az egyetlen dolog, ami talán kissé keményebb feladat a nagyobb növényekkel, az az átültetés, amikor kinőtték cserepüket.

Alább összeszedtük azokat a nagyobb szobanövényeket, amikre valószínűleg a vendégek is rácsodálkoznak majd.

1. Vízipálma

A vízipálmáknak két fajtája van, mindkettő népszerű és hasonló gondozást igényelnek. Az egyik a hosszabb, lelógó levelekkel rendelkező Schefflera actinophylla, a másik pedig a körkörös levelekkel rendelkező Schefflera arboricola.

Mindkét típusú vízipálmának mintás levele lehet, és legfeljebb két és fél méter magasra nőnek meg. Világos, közvetett természetes fényben érzik a legjobban magukat, de beltéri megvilágításban is jól teljesítenek, ezért gyakran látni őket irodákban. Arra kell odafigyelni, hogy mindkét típus mérgező a kutyáknak és a macskáknak is.

2. Lantlevelű fikusz

Bár rendkívül trendi, ezt a szobanövényt nem a legkönnyebb életben tartani. Leveleik széle sokszor megbarnul, elhullajtják őket és soha nem tűnnek elég boldognak. De elképesztően jól néznek ki, ha sikerül rendbe hozni őket. Miközben indulatosabban kezdenek növekedni, általában egy hosszú, magas törzsük lesz, tetején egy levélcsoporttal, amely alatt olyan érzésünk lesz, mintha egy esőerdő alatt állnánk.

Ha ki szeretnénk próbálni a lantlevelű fikuszt, akkor lesz a legnagyobb esélyünk a sikerre, ha nagy leveleit mindig tisztán tartjuk, a lehető legpárásabb környezetbe tesszük, rendszeresen trágyázzuk és rengeteg vizet adunk neki. Ne hagyjuk viszont, hogy vízzel teli kaspóban üljön.

3. Legénypálma

A legénypálma kis túlzással a legnehezebben megölhető növény ezen a listán. Jól tárolja a vizet, így hosszú ideig megmarad öntözés nélkül.

Noha erős, közvetett fényben nő a leggyorsabban, sokféle fényviszonyban képesek életben maradni. Jó körülmények között akár egy méter magasra nőnek.

Enyhén mérgező az emberekre valamint a háziállatokra.

4. Könnyezőpálma

A lista egyik legdivatosabb növénye a könnyezőpálma, más néven levélfa, technikailag szőlőtőke. Közép-Amerika trópusi erdeiben honos, Mexikó déli részétől Panamáig, de mára enyhén invazív növényként elterjedt sok más helyen is.

A könnyezőpálma nagyon népszerű a dús levélzete miatt, valamint ezért is, mert óriásira megnőhet szobanövényként. Rengeteg helyet igényel, ideális esetben akár fel is futtathatjuk valamire. Ez lehet egy másik szilárdabb növény, rács vagy akár egy bútor is.

5. Pozsgafa

Ennek a pozsgásnak erős, ovális levelei vannak és fás szára, amely miatt idővel miniatűr fának tűnhet. Mint minden pozsgás növény, az esetleges kár itt is öntözés lehet. Ahelyett, hogy rendszeresen öntözzük ezt a növényt, főleg tavasszal, inkább adjunk neki néhány napot, hogy kiszáradjon a talaj az öntözések között.

A pozsgafa enyhén mérgező a kutyákra és macskákra, valamint az emberekre nézve is.

Lassan növekszik, és elérheti a körülbelül másfél méteres magasságot, de ehhez metszeni és formázni kell, mivel húsos levelei le fogják húzni. A metszések során általában kiderül, hogy szép a törzse is. A pozsgafák évtizedekig növekedhetnek, ha megfelelő gondozásban részesülnek.