Másfél milliárdért adták el Robin Williams néhai luxusotthonát

5.35 millió dollárért, átszámítva körülbelül 1.6 milliárd forintért kelt el a 2014-ben elhunyt Robin Williams néhai otthona a San Francisco-öböl partjainál, írja a Los Angeles Times.

A színész 2008-ban 4 millió dollárért vásárolta meg az ingatlant, aminek különlegessége, hogy gyakorlatilag minden szobából bámulatos panoráma nyílik az óceánra.

A 600 négyzetméteres luxusházban van egy uszoda és egy spa részleg is. Összesen hat hálószoba és ugyanennyi fürdőszoba található benne, így egy nagyobb család is kényelmesen elfér, de vendégek fogadására is alkalmas.

Minden emeleten külön étkező, konyha, irodahelyiség és könyvtár van.

Hogy ki a vevő, arról egyelőre nem közöltek információt.

Robin Williams egykori otthonáról ide kattintva talál fotókat.

Kiemelt kép: Theo Wargo/Getty Images/AFP