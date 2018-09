Így lesz stresszmentes az építkezés

Ezért érdemes generálkivitelezőt felkérni egy építkezés vagy felújítás során.

Az újHÁZ Centrum egy korábbi, nem reprezentatív felméréséből az derült ki, hogy a legnagyobb stresszfaktort a megfelelő szakemberek megtalálása jelenti a magánszemélyeknek egy építkezés vagy felújítás során. Ennek ellenére csupán minden tizedik ember választana generálkivitelezőt. Az újHÁZ Centrum szakértői szerint a generálkivitelezők időt, pénzt, energiát spórolhatnak meg a megrendelőknek, ezért összefoglalták a legfontosabb előnyeit annak, ha rájuk bízzuk az egész munkát.

Kevésbé érezzük meg a munkaerőhiányt

40 ezer szakember hiányzik a magyar építőiparból, amelyet a magánszemélyek is jelentősen megéreznek. Nagyon nehéz megfelelő munkaerőt találni, hiszen valódi rémtörténetek keringenek a „szakemberek” alkalmatlanságáról. Gyakran végzik el hanyagul a munkát, vagy pedig a végletekig odázzák az időpontokat, amellyel felborítják az építkezés vagy a felújítás menetét, esetenként akár egy év csúszást eredményezve. További anyagi kárt is okozhatnak azáltal, hogy egyszerűen eltűnnek a pénzzel, vagy többszörösen és jelentősen túllépik a büdzsét. Ezzel szemben a generálkivitelező általában egy összeszokott, profi csapattal dolgozik, és a már meglévő jelentős tapasztalatának köszönhetően tudja tartani a határidőket és a pénzügyi keretet.

Időben gondolnak az építőanyag-beszerzésre

A gyártók túlterheltsége és a folyamatban lévő építkezések óriási építőanyag-szükséglete miatt termékhiány alakult ki az építőiparban. Előfordulhat, hogy a téglára két hetet, a zsalukőre három-négy hetet, a térkőre négy-hat hetet, a szálas szigetelésre pedig akár négy-nyolc hónapot is várni kell. Generálkivitelezővel az anyagbeszerzés is egyszerűbb, hiszen nagyobb mennyiségekben rendel, és akár saját raktárral is rendelkezik, ráadásul jó előre tud tervezni az építkezés/felújítás üteme alapján azzal, hogy melyik anyagra mikor lesz szükség. Így a megrendelők helyzetét jelentősen megkönnyíti, hiszen nem kell egyik napról a másikra a szanitereket, a csempelapot vagy más terméket kiválasztani és beszerezni.

Kulcsrakész állapotig dolgoznak

Az építkezés megszervezése, a vis maior tényezők miatti megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás, a munkálatok folyamatos felügyelete rengeteg időt és energiát vesz igénybe. Ezeket a feladatokat is magára vállalja a generálkivitelező, ezzel is időt és energiát nyer a megbízójának, hiszen az egész építkezést/felújítást levezényeli a kulcsátadásig.

Tévhit, hogy növeli a költségeket

Sokan azért nem dolgoznak generálkivitelezővel, mert azt hiszik, hogy ez tovább növeli a kiadásaikat. Az esetek többségében az építkezés teljes költsége azonban csökken, mert a generálkivitelező alkalmazása megszünteti vagy minimalizálja azokat a helyzeteket, amelyek többletköltségeket okozhatnak. A leggyakoribb ezek közül a mindig plusz kiadást jelentő időbeli csúszás, az építőanyagok nem megfelelő kiválasztása, illetve a nem szakszerűen elvégzett kivitelezés és beépítés.

Biztosít bennünket a keretszerződés

Az építkezések/felújítások nagy részénél a munkákat szóbeli megállapodások alapján végzik el a felkért szakemberek, így egy későbbi, esetleges garanciális probléma esetén a megbízók nehezebben tudják érvényesíteni az igényüket. A generálkivitelezővel kötött szerződés biztosítékot jelenthet ezekre az esetekre, és minden olyan lényeges elemet bele lehet írni, amely a későbbiekben a megrendelő érdekeit szolgálja.

A generálkivitelezők tehát a mai, felpörgött építőiparban számos előnyt jelentenek az építkezni/felújítani vágyóknak, akiknek – mint az a lakossági kutatásból kiderült – kiemelt szempont, hogy időt és pénzt spórolhassanak meg a rendelkezésre álló, eleve nem túl magas anyagi keretükből.

