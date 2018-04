Hódító útjára indult az ehető kínai kúszónövény

Több évszakban izgalmas színfoltot jelent.

A kínai kúszómangólia érdekes, kifejezetten dekoratív, de emellett hasznos növény. Az ötízű gyümölcsként is ismert kúszónövény a Távol-Keletről származik, a magyar klímán jól érzi magát, még a keményebb teleket is gond nélkül kibírja. Talajigénye egyszerű, a tápanyagokban gazdagabb, humuszos közeget kedveli, öntözni óvatosan kell, a kiszáradás és a túlzott nedvesítés is kárt tehet benne – írja blogjában Megyeri Szabolcs kertészmérnök.

A kínai kúszómagnólia fényigénye közepes, félárnyékban is megél, de ízletes termést napsütötte fekvésben hoz.

A látványos, piros bogyótermésnek számos gyógyhatást tulajdonítanak, többféle belsőszervi probléma orvoslására ajánlják, illetve fogyasztása megfigyelések szerint enyhíti a depressziót, és segíti a nyugodt alvást. A kúszómagnólia sajnos nem kecsegtet bő termésmennyiséggel, bogyói azonban annál ízletesebbek, a legjobb, ha a szőlőhöz hasonlóan az első csípős, fagyos őszi reggelek után kerülnek betakarításra a szemek! A gyógynövénybarátoknak jó hír, hogy a kínai kúszómagnóliának nem csupán a bogyói használhatóak fel, a hatóanyagok a növény minden részében jelen vannak, így tea, tinktúra készülhet a levelekből, a lehántolt kéregből, és a gyökerekből is! Persze a kúszómagnólia a kertben főképpen a szépségével hódít, csodás fehér virágai tavasszal nyílnak, ráadásul ebben az időszakban a növényt finom, üdítő, citromos illat lengi körül.

A mutatós növény ősszel csodálatos sárgás lombszínnel kápráztat el.

Ez az ehető gyümölcsű kúszónövény alig igényel ápolást, ellenálló és életerős. Mindenképpen szüksége lesz támrendszerre, ami akár a kerítés is lehet, de szebben mutat pergolára, vagy ívelt, formázott támrendszerre terelve. Eredeti élőhelyén fákra is felkúszik, de a kertben ezt ne engedjüki, mert a fát “megfojthatja”. A kínai kuszómagnólia betegségei kisszámúak, főképpen a peronoszpórára lehet érzékeny, de a bevált permetszerekkel ez a probléma gyorsan orvosolható.

Több évszakban is eltérő módon dekorál

Összességében a kúszómagnólia azoknak jó választás, akik egyszerre szeretnének egy megjelenésében és habitusában is kissé szokatlan, újszerű, de mégis kezelhető kerti dísznövényt. Kapaszkodó növekedése miatt a kúszómagnólia egészen újszerű felhasználási módokra ad lehetőséget, emellett több évszakban is eltérő módon dekorál, vagyis izgalmas színfolt lesz a kertben.

