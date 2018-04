Óriási sikerrel pörögnek ezek az apró, 24 négyzetméteres mobilházak

Ki itt belép, el sem hiszi, hogy lakóautóba érkezett.

Ki itt belép, el sem hiszi, hogy lakókocsiba érkezett

Úgy tűnik, hogy hazánkban is egyre nagyobb az érdeklődés a kis alapterületű házakra, köztük a mobilházakra, melyek ma már jóval többet tudnak, mint korábbi elődeik.

A Kokosing olyan modell, amely túl azon, hogy a piacon található legszebb pici ház, de a design, az élhetőség és az ár tökéletes kombinációját is ötvözi.

Miután az első széria hatalmas sikert aratott, így megépítették a Kokosing 2 verzióját, ami szinte ugyanabban az elrendezésben készült, mint az eredeti, de a színeket modernizálták, fekete, szürke és fehér színre változtak.

A 24 négyzetméteres otthon már külcsínben is magával ragadó, szürke és fehér színkombinációjával. A fehér szegélylécek és az acél tető nem csak modern, de kis karbantartást igényel.

A nappali rész kanapéját praktikus tárórésszel alakították ki, a körbeölelő ablakok pedig megfelelő fényt biztosítanak.

A konyha fekete-fehér szekrényekkel, fekete rozsdamentes acél készülékekkel, krómozott lámpatestekkel, fehér pultokkal és csempefákkal van kész. A berendezés része a fagyasztós hűtőszekrény, a főzőlap, a kenyérpirító és a rusztikus mosogató is.

Mint az eredeti Kokosing esetében is, a Koko 2 a népszerű emeletes platformmal biztosítja a tér bővítését, ami az ágynak és egyéb használati tárgyaknak is megfelelő helyet biztosít. Tároló funkcióval ellátott lépcsők lépcsők vezetnek a kényelmes méretű hálórészhez, ahol 5 ablak fénye teszi kellemessé és barátságossá biztosítja a teret. A padlózat követi az alsó szinten lévő burkolatot, látványos akácfával köszön be a természet.

Stílusosan egy fekete, egyéni pajta-ajtó vezet a fürdőszobába, ahol fekete-fehér csempe, ahol normál méretű tusoló és komposztáló WC található.

Ha kíváncsiak vagyunk a Kokosing közel 25 négyzetméteres elődjére, akkor a részleteket ITT tekinthetjük meg.

A tervezőcsapat munkáiról bővebben a Modern Tiny Living oldalon olvashatunk.

