A hőszigetelés nyáron is kell!

Fellélegeznék, hiszen vége a fűtési szezonnak, és végre a havi költségeink is kicsit lejjebb mennek. De hamar eszünkbe jut, hogy bizony nem tart sokáig ez a kellemes állapot, hiszen nyáron hűteni kell majd a lakást. Márpedig ez drágább mulatság, mint a téli fűtés, ha nincs megfelelő szigetelésünk!

Általában meglepetésként hat az emberekre, amikor megtudják, hogy a lakásuk hőmérsékletének 1 fokkal történő csökkentése háromszor több energiát emészt fel, mint az egy fokkal való felfűtése. Így már érthető, hogy miért is kerül olyan sokba nyáron a légkondi – legalábbis azokban az otthonokban, ahol nincs megfelelő szigetelés és árnyékolás technika.

Hamar megtérül

A szakemberek szerint az is hatalmas előrelépést jelent, ha csupán a napsütötte déli falat szigeteljük egy 5-10 centiméteres réteggel, mert már ennek hatására is annyival csökken a hűtési költség, hogy a szigetelésre fordított összeg egy nyár alatt is megtérülhet. Persze ideálisabb a hőérzet szempontjából, ha valamennyi fal egyenletes vastagságú szigetelést kap, de ha valakinek ez a befektetés túl nagy falat egyszerre, eloszthatja a kivitelezést akár több évre is.

A ma kapható jó minőségű ásványgyapot vagy üveggyapot szigetelőanyagokkal akár 60-65 százalékos energia megtakarítást is elérhetünk, és 5-7 fokkal is csökkenthetjük így a segítségükkel a belső hőmérsékletet. Ez már eleve nagyon jó érték, de még ennél is jobb eredmény érhető el akkor, ha az árnyékolástechnikára is fordítunk egy kis extra figyelmet. Ez gyakorlatilag napernyők, árnyékoló rolók felszerelését jelenti, de van ennél olcsóbb – igaz lassabban „beérő” – megoldás is: ha dús növényzetet futtatunk fel a falra. A borostyán például kifejezetten hasznos ilyen szempontból, mert vastag, húsos levelein nem jut át a napfény, és olyan sűrűn borítják be a felületet, hogy alatta akár 20 fokkal is hűvösebb lehet a fal azoknál a felületeknél, amelyeket közvetlen napsugárzás ér.

Klímaváltozás ellen is ezt ajánljuk

A nyári hőség ellen védő szigetelés mellett nem csupán az szól, hogy kíméli a pénztárcánkat, hanem egy nagyobb távlatokba tekintő környezetvédelmi szempontok is. Ugyanis a szigeteletlen épületek hűtésére óriási energiát emésztenek fel a légkondicionáló berendezések – egy nyár alatt ezek a gépek Európában egymaguk annyi áramot fogyasztanak, amennyi Magyarország teljes éves háztartási elektromos energia-szükséglete. Az ilyen mértékű fogyasztásnak azonban hatalmas az ökológiai lábnyoma, és negatívan hat a klímaváltozás folyamataira – vagyis elősegíti a további felmelegedést. A megfelelő hőszigetelés tehát jelenleg az egyetlen igazán környezetbarát megoldás azon lakás- és háztulajdonosok számra, akik felelősséget éreznek Földünk jövőjéért.