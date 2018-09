Az Apple pontszámozni kezdi felhasználóit

Az Apple évek óta nagy hangsúlyt helyez a titkosításra és adatvédelemre, még ha emiatt néha komoly összetűzésekbe is kerül a világ kormányaival (például a San Bernardinó-i terrorista iPhone-ja kapcsán). Főleg ezért meglepő az iTunes adatvédelmi szabályzatának új kikötése, ami az iOS 12 stabil verziójának megjelenésével került be az irányelvek közé.

Ebben arról tájékoztatják a felhasználókat, hogyeszközeik egy egyéni osztályzatot kapnak az alapján, hogy azon keresztül hány telefonhívást intézetek, és hány e-mail üzenetet küldtek és kaptak.

A kérdéses pont a magyar nyelvű szabályzatban is olvasható.

A csalások felderítése és magakadályozása érdekében, amikor megpróbál vásárolni, kiszámítunk egy eszközmegbízhatósági pontszámot az eszközhasználattal kapcsolatos információi alapján, amelyek azt is tartalmazzák, hogy hozzávetőlegesen hány telefonhívást intézett, és hány e-mail üzenetet küldött és kapott. Az információk beküldése úgy lett megtervezve, hogy az Apple ne tudja megállapítani a mögöttes értékeket az eszközén. A pontszámot meghatározott ideig tároljuk szervereinken.”

Ahogyan fentebb is kikötik a szövegben, az üzenetek és hívások tartalmához nem fér hozzá a cég, de több kérdés is felmerül ezzel a gyakorlattal kapcsolatban: először is az nem egyértelmű, hogy a gyakorlatban miként gyűjtik be az eszközökön az információkat.

Ahogy a VentureBeat rávilágít, az új adatvédelmi szabályok érvényesek az Apple TV-re is, amit nem éppen hívásokra és e-mailezésre terveztek. Az is homályos, hogy mihez kezd a cég a kalkulált értékekkel, és mennyi is az a meghatározott idő, amíg a szerveren tárolódnak, és hogy mit csinálnak a cupertinóiak, ha csalásra bukkannak: jelentik-e a gyanús felhasználót a kormány felé, vagy blokkolják a kütyüt.