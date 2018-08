Kipróbáltuk a Samsung bivalyerős új telefonját

Vibrátor és síkosító is jár a kóla, meg a mogyoró mellé

A Samsung augusztus 9-én rántotta le a leplet a legújabb okostelefonjáról, a Samsung Galaxy Note 9-ről, ami külsőre ugyan nagyon hasonlít a Note 8-ra, ugyanakkor egy kifejezetten erős készülék, ami az európai piacra nyolcmagos Exynos 9810 Octa processzorral érkezik, a készülék speciális hűtést kapott, és az ősz folyamán elérhető lesz belőle 8 GB RAM-mal és 512 GB háttértárral szerelt verzió is, ráadásul

ez a modell SD-kártyával akár 1 TB-ig is bővíthető lesz.

Az izmos hardver mellé 4000 milliamperórás aksi dukál, amit egy 6,4 colos AMOLED kijelző egészít ki, maximum 2960 x 1440 felbontással. A Note-termékcsalád korábbi darabjaihoz hasonlóan a telefon mellé ezúttal is jár S Pen, viszont a toll ezúttal már Bluetooth-on keresztül kapcsolódik az okostelefonhoz, így akár távolról, vagy a telefon érintése nélkül is kezelhetjük az alkalmazásokat a segítségével.

A 24.hu ott lehetett a New Yorkban tartott bemutatón, sőt a rendezvény előtt egy nappal egy zártkörű esemény keretében ki is próbálhattuk a telefont, és kifejezetten pozitív benyomásokkal távoztunk, amiben jelentős szerepet játszott az is, hogy a Note 9 megkapta a Samsung Galaxy S9 duálkamera-rendszerét, mesterséges intelligenciával kiegészítve, ráadásul ennél a modellnél már Dex állomásra sincs szükség, ha másodlagos képernyőre kötve, számítógépként szeretnénk használni a telefont.

Ha valaki többet szeretne tudni a Note 9-ről, annak ajánljuk a részletes bemutatónkat, illetve érdemes tudni, hogy akik augusztus 23-án éjfélig megrendelik a készüléket a Samsung Experience Store-ban vagy a promócióban résztvevő viszonteladóknál, bruttó 30 000 forintos kedvezményben részesülhetnek. A telefon Magyarországon augusztus 24-én kerül a boltokba, első körben a 6 GB/128 GB verzió, függetlenül 334 990 forintos ajánlott fogyasztói áron – a 8 GB/512 GB verzió megjelenése ősszel várható.