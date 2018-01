Fura feltétellel használhatjuk a világ leghülyébb chatappját

Az is megkaphatja az olcsóbb iPhone-aksit, akinek nincs rá szüksége

Minden okostelefon-tulaj átélte már azt a kétségbeejtő pillanatot, amikor már csak alig pár százaléknyi szufla maradt az aksiban, ilyenkor azonnal meg is üzenjük a fontosabb csevegőpartnereknek, hogy egy ideig valószínűleg nem fognak minket elérni.

Egy új chatapp, a Die With Me viszont nem éppen mindennapi ötletre épül: azután lehet használni, hogy az aksink 5 százalék alá merült, és csak idegenekkel beszélgethetünk a használatával. Ingyen letölthető iOS-re és Androidra is.

Mi ennek mégis az értelme?

Szerettünk volna valami pozitív élményt kapcsolni a merülő telefonhoz. Most pedig azt látjuk, hogy az emberek örülnek annak, hogy olyan beszélgetéseket folytathatnak merülő mobiljukon, amit csak ilyenkor tehetnek meg.”

Érdemes megjegyezni, hogy az app nem használ kevesebb energiát, és semmit nem tesz annak érdekében, hogy tovább bírja a mobil, így az öröm nem tart sokáig. Mindössze arról szól, hogy mennyire szórakoztató olyan idegenekkel beszélni, akiknek szintén hamarosan lemerül a mobiljuk, igaz eleinte randialkalmazásnak szánták.

„Voltak ötleteink egy olyan randiappra is, ami a közelben található, hamarosan lemerült telefonnal rohangáló jelölteket listázná, így azokkal találkozhatna a felhasználó, hogy aztán offline beszélgessenek tovább.”