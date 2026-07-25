kultúrameghalthardcoreSick of It All
Kultúra

Meghalt a Sick of It All frontembere, Lou Koller

59 éves korában meghalt Lou Koller.
Andrew Benge/Redferns via Getty Images
59 éves korában meghalt Lou Koller.
admin Futó Csaba
2026. 07. 25. 14:22
59 éves korában meghalt Lou Koller.
Andrew Benge/Redferns via Getty Images
59 éves korában meghalt Lou Koller.

Ötvenkilenc éves korában meghalt Lou Koller, az ikonikus New York-i hardcore banda, a Sick of It All énekes-frontembere. A zenész nyelőcsőrákkal küzdött.

Elvesztettünk egy szeretett barátot és egy ikonikus frontembert. Lou-nak megvolt az a képessége, hogy mosolyával és szarkasztikus megjegyzéseivel felvidítson mindenkit a koncertjeinken, és bárhol is játszottunk, minden kultúrából és a világ minden tájáról megnyerte magának az embereket

– írta közleményében az együttes.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SICK OF IT ALL (@sickofitallnyc)

Koller 2024-ben beszélt először nyilvánosan betegségéről, hogy az orvosok daganatot találtak a nyelőcsövében, amely átterjedt a gyomrába is. 2025 májusában azt mondta, sikeres volt a kemoterápiás kezelése, de rákbetegsége hónapokkal később kiújult.

Ahogy a Billboard írja, a Sick of It All 1986-ban alakult New Yorkban, Queensben, Koller és testvére, Pete köré épülve, utóbbi a zenekar gitárosa. 1989-ben jelent meg a debütáló albumuk, a Blood, Sweat and No Tears, amely a műfaj egyik mérföldkövévé vált. A zenekar közel négy évtizedes pályafutása során világszerte legalább félmillió lemezt adott el.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Török Gábor: Talán nem érdemes elemezni Orbán beszédét, de egy bocsánatkérés történt
Orbán szerint nincs idő megérteni, miért fordultak el a Fidesztől a választók, mert Magyarországon veszélybe került a szabadság
Frissítünk, vannak azért
Hatósági eljárás a Wizz Air ellen: két utasnak kifizették a 400 eurós kártérítést, mások kérvényét „technikai hibára” hivatkozva elutasították
Sonnevend Pál
A Tisza Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik