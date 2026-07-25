Meghalt a Sick of It All frontembere, Lou Koller

Ötvenkilenc éves korában meghalt Lou Koller, az ikonikus New York-i hardcore banda, a Sick of It All énekes-frontembere. A zenész nyelőcsőrákkal küzdött.

Elvesztettünk egy szeretett barátot és egy ikonikus frontembert. Lou-nak megvolt az a képessége, hogy mosolyával és szarkasztikus megjegyzéseivel felvidítson mindenkit a koncertjeinken, és bárhol is játszottunk, minden kultúrából és a világ minden tájáról megnyerte magának az embereket

– írta közleményében az együttes.

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Koller 2024-ben beszélt először nyilvánosan betegségéről, hogy az orvosok daganatot találtak a nyelőcsövében, amely átterjedt a gyomrába is. 2025 májusában azt mondta, sikeres volt a kemoterápiás kezelése, de rákbetegsége hónapokkal később kiújult.

Ahogy a Billboard írja, a Sick of It All 1986-ban alakult New Yorkban, Queensben, Koller és testvére, Pete köré épülve, utóbbi a zenekar gitárosa. 1989-ben jelent meg a debütáló albumuk, a Blood, Sweat and No Tears, amely a műfaj egyik mérföldkövévé vált. A zenekar közel négy évtizedes pályafutása során világszerte legalább félmillió lemezt adott el.