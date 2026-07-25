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Kultúra

Betonvázak és privát pillanatok – Bordács Ferenc fotográfus két világa

Bordács Ferenc / Fortepan
A Skála Budapest Szövetkezeti Nagyáruház vegyiáru részlegének eladói a XI. kerületi Október huszonharmadika (Schönherz Zoltán) utcában 1977-ben. A kirakatban a Bercsényi utca túloldalának a házai tükröződnek.
24.hu
2026. 07. 25. 12:00
Bordács Ferenc / Fortepan
A Skála Budapest Szövetkezeti Nagyáruház vegyiáru részlegének eladói a XI. kerületi Október huszonharmadika (Schönherz Zoltán) utcában 1977-ben. A kirakatban a Bercsényi utca túloldalának a házai tükröződnek.
Az idén száz éve született Bordács Ferenc, a Középületépítő Vállalat egykori fotográfusának fotóhagyatéka egyszerre nyújt tárgyilagos látleletet a késő modern magyar építészet emblematikus épületeinek születéséről; és tárja fel egy folyamatosan kísérletező, a családi pillanatok megragadásán túl autonóm képeket is készítő alkotó gyakorlatát. Felvételein budapesti és párizsi utcák, balatoni nyarak, a felhőtlen gyermekkor hangulatai, valamint építőmunkások, és mára nem egy esetben eldózerolt épületek születésének pillanatai váltják egymást. A hagyaték a professzionális fotográfusi munka és a privát szféra sajátos metszéspontjait is láthatóvá teszi a Kádár-korszak Magyarországáról.

Bordács Ferenc 1926. január 20-án született Budapesten. Szülei, idősebb Bordács Ferenc, valamint a teljes huszadik századot megélő Barics Erzsébet négy gyermeket neveltek, akik közül a későbbi fotográfus volt a harmadik. Szakmai tanulmányait az Ybl Miklós Építőipari Technikumban végezte, ahol megalapozta azt a sajátos műszaki érdeklődést és látásmódot, amit későbbi fotográfiai munkásságában is kamatoztatni tudott. 1947-ben kötött házasságot a Franciaországban nevelkedett, majd kényszerűségből a második világháború idején hazatérő Bezselics Annával. Pályafutása kezdetén Bordács Ferenc még messze a fotográfiától, az alkalmazott művészetek egy speciális ágával, az üvegfestészettel foglalkozott. Ezt a hivatást azonban egészségügyi okok miatt meg kellett szakítania. Szervezetében ólomérzékenységet, illetve az ólommérgezésből fakadó tüneteket diagnosztizáltak, ami összefüggésben állt a korabeli üvegfestő műhelyekben használt alapanyagokkal. Gyermekkorukból az unokák máig őrzik emlékeikben a nagyszülők budai, Frankel Leó utcai lakásából azokat a népi motívumokat és figurális alakokat ábrázoló, ajtókba épített üvegkompozíciókat, melyeket nagyapjuk készített.

Ez a kényszerű váltás terelte vissza Bordács Ferencet az építőipar területére. Technikumi végzettségével az 1960-as évek elején építésvezetőként helyezkedett el a Kőfaragó és Épületszobrászati Vállalatnál, ahol az országos jelentőségű állami építkezések kőburkolási munkálatainak irányításában vett részt. Szakmai útja akkor vett újabb fordulatot, amikor a vállalat igazgatóját követve 1967-ben átment a Középületépítő Vállalathoz. Mivel jó képességű és innovatív gondolkodású autodidakta fotós volt, a műszaki fejlesztési csoportban kapta feladatául az építkezések dokumentálását , illetve a hivatalos vállalati események fotózását, ami innentől pénzkereső hivatásává vált.

Bordács Ferenc / Fortepan 1971.
Bordács Ferenc / Fortepan Az V. kerületi Nyáry Pál utca torkolatánál 1970-ben. Szemben a Molnár utca Irinyi utca, Március 15. tér felé vezető szakasza.
Bordács Ferenc / Középületépítő Vállalat (Kreszán–Koczka–Kemecsei) / Fortepan 1973.

Történeti szempontból fontos tisztázni, hogy a Középületépítő Vállalat (Közév) a korszak egyik legnagyobb kivitelező cége volt, így élesen elkülönült a tervezési feladatokkal foglalkozó, részvénytársasági formában mind a mai napig működő Középülettervező Vállalattól (KÖZTI). Bordács Ferenc feladata a fizikai megvalósítás, a szerkezetépítés és a technológiai fázisok képi dokumentációja volt; emellett felvételei rendszeresen jelentek meg a korabeli szaksajtóban, de különféle albumok és kiadványok is közölték képeit. Munkája során sok más mellett megörökítette a nemrég elbontott Körszálló, a Hotel Duna Intercontinental, számos műegyetemi épület, illetve az ugyancsak megsemmisült Kossuth téri MTESZ székház építését, a várbeli építkezések, köztük a Budavári Palota újjáépítésének különféle fázisait.

A Középületépítő Vállalat Fortepanon található képanyagának jelentős része ugyancsak Bordács Ferenc munkája, így ezekből az építkezésekből onnan is hű képet kaphatunk. Munkakörülményei pontosan lekövették a vállalati fotózás infrastrukturális fejlődését. A kezdeti években a Közév József Attila utcai székhelyének egyik hátsó lépcsőházi pihenőjéből leválasztott, kisméretű, finoman szólva is minimalista sötétkamrájában végezte a filmek kidolgozását és a papírképek nagyítását. Később, a vizuális dokumentáció súlyának növekedésével, a vállalat a Molnár utca 19. szám alatti új irodaházának legfelső szintjén biztosított számára professzionálisan felszerelt stúdiót és laboratóriumot. Ez a műterem megjelenik mind a vállalati fotók, mind Bordács személyesebb hangvételű felvételei között, sőt az előszeretettel fotografált pesti háztetőkről készült képeinek jelentős része is ide köthető.

Bordács Ferenc / Középületépítő Vállalat (Kreszán–Koczka–Kemecsei) / Fortepan Kilátás az V. kerületi Molnár utca 19-es számú házról 1971-ben. Előtérben a 17-es számú épület tetőzete, távolabb a Belgrád rakpart 26. tűzfala látható. 
Bordács Ferenc / Középületépítő Vállalat (Kreszán–Koczka–Kemecsei) / Fortepan A Pest Megyei Bíróság építkezése a XIV. kerületi Thököly út 97–101-ben 1970-ben.
Bordács Ferenc / Középületépítő Vállalat (Kreszán–Koczka–Kemecsei) / Fortepan 1973.
Bordács Ferenc / Középületépítő Vállalat (Kreszán–Koczka–Kemecsei) / Fortepan Az állami külkereskedelmi vállalatok székházának tervezett irodaház (Spenótház) építkezése az V. kerületi Széchenyi István (Roosevelt) téren 1973-ban. Háttérben a Budavári Palota (egykor Királyi Palota).

Bordács fotóin a hangsúly zömmel nem a reprezentatív, statikus épületportrékon van, hanem a szerkezeti elemek geometriáján, az állványzatok ritmusán és az építőanyagok – elsősorban a nyers vasbeton és a faragott mészkő – textúráján, valamint magukon a dolgozó munkásokon. A sötétkamrában több technikai innovációt alkalmazott, üvegfestő múltjából hozott kézügyességét pedig a negatívretusálás során is hasznosította. Autonóm munkáiban előszeretettel alkalmazta a formák és a fények újragondolásaként a szolarizáció technikáját, amit széles körben még a két háború közötti avantgárd fotográfia honosított meg a képalkotásban.

Eszközparkját Bordács a feladatok technikai igényeihez igazította. Pályája legelején egy szovjet kisfilmes Fed 2-es távmérős géppel lépett be a fotográfia területére, majd a professzionális munkákhoz már középformátumú Mamiyát és síkfilmes műszaki kamerákat használt. Idővel kedvelt és fő munkaeszközévé a kisfilmes, tükörreflexes Yashica és Asahi Pentax masinák váltak. A minőségi szempontok miatt filmgyári kapcsolatain keresztül több tízméteres tekercsekben tudott beszerezni 35 mm-es fekete-fehér Ilford filmeket, amit maga kazettázott a kisfilmes fotózásokhoz.

Bordács Ferenc / Fortepan Bordács Ferenc szolarizációs kísrélete az Erzsébet hídról készült fotójával.
Bordács Ferenc / Középületépítő Vállalat (Kreszán–Koczka–Kemecsei) / Fortepan 1971. 
Bordács Ferenc / Fortepan 1977. 
Bordács Ferenc / Középületépítő Vállalat (Kreszán–Koczka–Kemecsei) / Fortepan 1971.
Bordács Ferenc / Fortepan 1960.

Bordács Ferenc és Bezselics Anna házasságából három gyermek született: Kata, Ferenc és László. A fotográfus privát életműve szorosan összekapcsolódott a családi mindennapok és nyaralások rögzítésével, s e képkockákon gyakran ugyanaz a kompozíciós fegyelem figyelhető meg, mint a hivatalos munkáknál – kiegészülve egyfajta mély humánummal és a család fotográfiákon is megnyilvánuló szeretetével. A családtagok és a lakókörnyezet, a balatoni nyarak és más közös utazások rendszeresen megjelennek felvételein, miközben a gyermekek felnövése is szépen nyomon követhető az évtizedeket áthidaló felvételeken – ahogy az első unokák világra történő rácsodálkozása is.

A család visszaemlékezései pontos képet adnak Bordács Ferenc munkamódszeréről és a fotográfiához való viszonyáról. Kisebbik fia, Bordács László visszaemlékezése szerint édesapja gyakorlatilag „mindig fényképezőgéppel járt”, így a fotózás a mindennapok szerves részét képezte. Ez a tevékenység olykor sajátos ritmust szabott a családi programoknak is: „Ha kirándulni mentünk, előbb keresett egy nézőpontot, és csak utána indultunk tovább”. A expozíciót követő laboratóriumi munka pedig nagy időbefektetést igényelt, a sötétkamrában végzett technikai manipulációk miatt „a laborban órákra eltűnt”, így a képek végleges stílusának és atmoszférájának megteremtése jóval hosszabb időt vett igénybe az átlagos labormunkákhoz képest.

Bordács Ferenc / Fortepan 1976. 
Bordács Ferenc / Fortepan 1962.
Bordács Ferenc / Fortepan Bordács Ferenc három gyermeke a II. kerületi Bem József téren 1961-ben. Háttérben a Lipthay utca.

A hagyaték egyik legfontosabb nemzetközi vonatkozású egysége a Párizsban készült képanyagok. A család utazási lehetőségeit nagyban meghatározta, hogy Bordács felesége Franciaországban nevelkedett, emellett a francia Wagons-Lits Tourisme budapesti, Pilvax közben működő utazási irodájában dolgozott könyvelőként a rendszerváltozás időszakában történt nyugdíjazásáig. Nehéz nem észrevenni, hogy hol közvetetten, hol direkt módon a gyermekek pályaválasztására is hatással volt édesapjuk tevékenysége.

Kata 1968-tól sajnálatosan korán bekövetkezett haláláig a Központi Fizikai Kutatóintézetben (KFKI) dolgozott programozó operátorként szobányi méretű számítógépek között. Az ifjabb Ferenc villanyszerelői szakképesítést szerzett, és az Elektromos Szövetkezetnél helyezkedett el. Kezdetben szakmunkásként, később építésvezetőként dolgozott a vállalatnál nyugdíjazásáig. Lánya, Bordács Edina elmondása szerint nagyapjától közvetlenül örökölte a fotózás szeretetét, amit haláláig gyakorolt. A legkisebb fiú, László pedig építészmérnök lett, aki pályája kezdetétől közelmúltbeli nyugdíjazásáig a KÖZTI-ben dolgozott. Apa és építésznek készülő fia kapcsolatát mutatják azok a Molnár utcai műteremben készült erős atmoszférájú, hetvenes évekbeli fotók is, amikor két műegyetemi előadás között László rendszeresen átugrott Budáról édesapja pesti munkahelyére, hogy közösen költsék el ebédjüket.

Bordács Ferenc / Fortepan Bordács László apja Molnár utcai stúdiójában 1974-ben.
Bordács Ferenc / Fortepan Bordács László apja Molnár utcai stúdiójában 1974-ben.

Bordács Ferenc élete hirtelen és váratlanul szakadt meg. 1981. augusztus 29-én, egy szombati napon a Molnár utcai műteremben azon a szakmai portfólión dolgozott éppen, amelyet a Magyar Fotóművészek Szövetségébe való felvételéhez szeretett volna beadni, miközben infarktust kapott. A hivatalos szövetségi tagság elnyerésére így már nem maradhatott ideje. Pedig fotóművészeti tevékenységét önálló és csoportos kiállítások, sok más mellett egy Rosti Pál emlékpályázat, egy nemzetközi ORWO-Pentacon fotópályázat és a Magyar Építőművészek Szövetségének a díjai is reprezentálják. Emellett élete utolsó éveiben az orvos-egészségügyi dolgozókat tömörítő Aesculap Fotóklub vezetőjeként is tevékenykedett. A pontosan dokumentált és adatolt fotográfiai hagyatékot – fekete-fehér negatívokat, színes diákat és papírképeket – a család mind a mai napig szeretettel őrzi. A jelentős mennyiségű képanyagból jelenleg 475 felvétel böngészhető szabadon a Fortepanon.

Bordács Ferenc / Fortepan 1961. 
Bordács Ferenc / Fortepan 1961.
Bordács Ferenc / Fortepan Bordács Katalin 1960-ban. 
Bordács Ferenc / Fortepan A Széna tér 1962-ben. Szemben a Csalogány utca, távolban az Országház látszik.
Bordács Ferenc / Fortepan 1961.
Bordács Ferenc / Fortepan Másolat készül Jean-Auguste-Dominique Ingres La Grande Odalisque című 1814-es festményéről a párizsi Louvre-ban 1969-ben.
Bordács Ferenc / Fortepan Bordács Ferenc önarcképe

Bordács Edinának és Bordács Lászlónak köszönjük a cikk elkészítésében nyújtott segítségüket.

Írta: Kéri Gáspár | Képszerkesztő: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található: https://hetifortepan.capacenter.hu/bordacs-ferenc

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