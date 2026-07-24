Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új, ideiglenes döntőbizottságait

Pataki Ágnes Balázs Béla-díjas producert, dr. Tóth Csaba producert, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnökét és Zabezsinszkij Éva dramaturg, forgatókönyvíró, casting directort nevezte ki a Nemzeti Filmintézet Igazgatósága a pályázatokat elbíráló átmeneti testületekbe, áll a Nemzeti Filmintézet (NFI) lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Közölték továbbá, hogy a bizottságok póttagja Zurbó Dorottya filmrendező, egyetemi oktató, valamint, hogy a Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottságok tagsága megegyezik, és mindkét testület elnöke dr. Tóth Csaba.

Az új Döntőbizottságok elsődleges célja, hogy feldolgozzák és elbírálják az elmúlt hónapokban felhalmozódott pályázatokat és a legszükségesebb, sürgős döntések szintjén biztosítsák az átmenetet a folyamatban lévő projektek számára.

A Döntőbizottságok a fenti feladatokra és az átmeneti időszakra tekintettel a korábban érvényben lévő forgatókönyv-fejlesztési, gyártás-előkészítési és gyártási pályázati lehetőségeket 2026. július 24-vel átmenetileg leállítják.

Új pályázatokat a Nemzeti Filmintézet várhatóan ősszel felálló, új vezetősége ír majd ki. Ugyanakkor a forgalmazási (terjesztési), marketing- és egyedi pályázatokat az átmenetei időszakban is befogad a Nemzeti Filmintézet, ezeket az illetékes döntőbizottságok elbírálják, lehetővé téve a folyamatban lévő projektek, egyebek mellett az Inkubátor program, filmszakmai rendezvények és fesztiválok megvalósulását – olvasható az NFI sajtóközleményében.

Nagy Ervin kulturális államtitkár július 10-én jelentette be, hogy visszahívták a Nemzeti Filmintézet vezetését, és egy ideiglenes igazgatóság irányítja az intézményt. Az akkori közlés szerint az ideiglenes igazgatóság tagjai Pataki Ágnes, Pál Ákos és dr. Ugrin Julianna voltak.