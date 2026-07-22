A Kádár-korszakba repít vissza az RTL legújabb fikciós sorozata

Elindult az Ígéret című, új RTL-es sorozat forgatása, közölte a csatorna szerdán. Az Instagram-posztban azt írták, hogy a sorozat története „visszarepít majd minket a 1980-as évek közepére”. Az Ígéret showrunnere Móré Annamária, rendezője Kovács Dániel Richárd.

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Mit lehet tudni az Ígéretről, az új RTL-es sorozatról?

Bár az RTL ennél többet nem árult el a készülő sorozatról, a Reklám Invázió blog már napokkal ezelőtt beszámolt arról, hogy az RTL Magyarország levédette az Ígéret címet és egy hozzá tartozó logót. Mint ahogyan akkor írták, több helyről is úgy értesültek, hogy ez lehet a címe a nyolcvanas években játszódó szériának, amelynek eredetije Szlovákiában tavaly óta nagy sikerrel fut. Eddig három évad került belőle adásba, de már berendelték a negyediket is, melynek premierje őszre várható.

A szlovák Sľub (magyarul: Ígéret) egy általános iskolában játszódik, és a történet nemcsak diákok és tanárok, hanem egész családok sorsát mutatja be a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban.

A Reklám Invázió nagyon valószínűnek tartja, hogy az RTL ennek a sorozatnak a magyar verzióját készíti el. Azt is tudni vélték, hogy a magyar verziót gyártó cég az utóbbi időben retró berendezési tárgyakat keresett a negyven évvel ezelőtt játszódó sorozathoz.

A Port.hu hozzáteszi: az RTL nem először dolgozik külföldi alapanyagból, mivel A mi kis falunk, a Drága örökösök, A tanár, a Válótársak, valamint A renitens is hasonló mintára készült el.

Kovács Dániel Richárddal nemrég a Birodalom kapcsán készítettünk interjút, amely itt olvasható: