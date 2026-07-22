Magyar filmfesztivál most először kapott BAFTA-kvalifikáló státuszt

A Brit Film- és Televíziós Akadémia (BAFTA) bejelentette, hogy a Friss Hús – első magyar filmfesztiválként – felkerült a BAFTA-kvalifikáló fesztiválok listájára. A jelentős nemzetközi szakmai minősítésről a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál sajtóosztálya közleményben tájékoztatta lapunkat.

Mint írják, a Friss Hús 2024-ben történelmet írt azzal, hogy első magyar filmfesztiválként Oscar-kvalifikáló státuszt szerzett. A két minősítés együttesen azt jelzi, hogy a fesztivál rövidfilmes programja a nemzetközi szakma számára is kiemelt jelentőséggel bír.

Mit jelent a BAFTA-kvalifikáló státusz?

Mostantól a Friss Húson bemutatott, a BAFTA szempontrendszere szerint jogosult brit rövidfilmek a fesztiválon való szereplésük alapján nevezhetővé válhatnak a BAFTA British Short Film és British Short Animation (azaz brit rövidfilm és brit rövid animáció) kategóriáiban. A végleges jogosultságot minden esetben a BAFTA állapítja meg a saját feltételrendszere alapján.

A kvalifikációs lehetőség nem kizárólag a versenyprogramban bemutatott filmekre vonatkozik: a fesztivál bármely szekciójában szereplő, a BAFTA szempontjából jogosult brit rövidfilmek esetében érvényesülhet.

A BAFTA-kvalifikációval a Friss Hús egy rendkívül szűk európai fesztiválkör tagjává vált: a hivatalos bejelentést megelőzően Európában kevesebb mint harminc fesztivál rendelkezett egyszerre Oscar- és BAFTA-kvalifikáló státusszal, közülük pedig húsznál is kevesebb specializálódott kizárólag rövidfilmekre.

Egyre erősebb a Friss Hús nemzetközi szakmai pozíciója

A Friss Hús az egyik legjelentősebb régiós filmfesztiválként egyre jobb megjelenési lehetőséget biztosít a magyar rövidfilmeknek, illetve az európai filmszakma krémjét hozza el Magyarországra. Ez az újabb rangos minősítés tovább erősíti a fesztivál nemzetközi szakmai pozícióját: új lehetőségeket teremt a brit rövidfilmes közeggel való együttműködésben.

A június elején véget ért 14. Friss Húson éppen a brit rövidfilmek voltak a fókuszban, együttműködésben a British Councillal; a fesztivál több mint 15 ezer nézőt vonzott. A Friss Hús az elmúlt években a legfontosabb magyar rövidfilmfesztivállá és tehetségplatformmá vált. A fesztivál következő, 2027-es kiadására már várják a nevezéseket, augusztus 2-ig kedvezményes nevezési díjjal, olvasható a fesztivál közleményében.