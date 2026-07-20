„Kettő probléma van vele” – Molnár György Elefántnak nem tetszik Kóbor Léna Gyöngyhajú lány-feldolgozása

Kóbor János 19 éves lánya, Kóbor Léna feldolgozta az Omega nemzetközileg ismert slágerét, a Gyöngyhajú lányt, az új verzió azonban nem aratott osztatlan sikert. Az Omega gitárosa, Molnár György Elefánt kerekperec kijelentette: nem nyerte el a tetszését Kóbor Léna előadása.
Hallottam a feldolgozást, és – őszinte leszek – nem tetszett. Kettő probléma van vele: először is ez a dal nem lánynak való. Innen indul az egész dolog, mert egy lány énekli azt, hogy végre eljött a gyöngyhajú lány. A másik, amit írtak a verzék közé. Hát, azok számomra nem létező dolgok
– mondta Molnárt az Origónak.
A Gyöngyhajú lányhoz nem szabad senkinek nyúlnia! Mert azt senki nem tudja úgy elénekelni, ahogy Mecky [Kóbor János beceneve – a szerk.], de nincs olyan zenekar sem, ami úgy eljátszaná, mint mi.
A zenész egyetlen példát tudott említenie, egy lengyel tehetségkutatóban indulóját, aki megtanulta a dal magyar szövegét. „Az volt egyedül úgy jó” – jelentette ki.
„Nem biztos, hogy a jóisten ezt az irányt szánta neki”
Molnár György Kóbor Léna zenei munkásságáról is elmondta véleményét:
A másik: nem értek egyet ezzel az öltözködéssel, mert ez nem való ehhez. Valakivel kellene íratni magának egy hozzá illő számot. De, gondolom, ez volt az egyszerűbb, megpróbálni egy klasszikus dallal sikert kovácsolni. A kommentekben is a nemtetszésüket nyilvánítják ki az emberek. Ha egymás mellé rakunk másik 100 énekes lányt, ugyanúgy helyesek, csinosak, és ugyanúgy énekelnek, mint Léna. (…) Azt hiszem, ha valaki jót akar neki, akkor meg kell mondani az igazi véleményét, és nem ájuldozni. (…) Én nagyon szeretem Lénát, mert a barátomnak a lánya, de úgy érzem, nem biztos, hogy a jóisten ezt az irányt szánta neki.