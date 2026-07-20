„Kettő probléma van vele” – Molnár György Elefántnak nem tetszik Kóbor Léna Gyöngyhajú lány-feldolgozása

Kóbor János 19 éves lánya, Kóbor Léna feldolgozta az Omega nemzetközileg ismert slágerét, a Gyöngyhajú lányt, az új verzió azonban nem aratott osztatlan sikert. Az Omega gitárosa, Molnár György Elefánt kerekperec kijelentette: nem nyerte el a tetszését Kóbor Léna előadása.

Hallottam a feldolgozást, és – őszinte leszek – nem tetszett. Kettő probléma van vele: először is ez a dal nem lánynak való. Innen indul az egész dolog, mert egy lány énekli azt, hogy végre eljött a gyöngyhajú lány. A másik, amit írtak a verzék közé. Hát, azok számomra nem létező dolgok

– mondta Molnárt az Origónak.

A Gyöngyhajú lányhoz nem szabad senkinek nyúlnia! Mert azt senki nem tudja úgy elénekelni, ahogy Mecky [Kóbor János beceneve – a szerk.], de nincs olyan zenekar sem, ami úgy eljátszaná, mint mi.

A zenész egyetlen példát tudott említenie, egy lengyel tehetségkutatóban indulóját, aki megtanulta a dal magyar szövegét. „Az volt egyedül úgy jó” – jelentette ki.

„Nem biztos, hogy a jóisten ezt az irányt szánta neki”

Molnár György Kóbor Léna zenei munkásságáról is elmondta véleményét: