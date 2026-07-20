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Kultúra

Máté Gábor: Már sokkal több nehézséget okoz a színpadra lépés, mint örömöt

Interjú Máté Gáborral, a Katona József Színház leköszönő igazgatójával 2026. január 20-án.
Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 07. 20. 08:54
Interjú Máté Gáborral, a Katona József Színház leköszönő igazgatójával 2026. január 20-án.
Varga Jennifer / 24.hu
Az egykori színházigazgató elmondta, milyen személyes okok vezettek ahhoz, hogy a színészettől is hátrébb lépjen.

Máté Gábor az idei évad végével távozott a Katona József Színház társulatából, miután februárban leköszönt az igazgatói posztról. Az ATV Húzós című podcastműsorában a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező egyebek mellett arról beszélt, az elmúlt évek közéleti légköre és az őt ért politikai támadások is komoly szerepet játszottak a döntésében. Elmondása szerint a folyamatos nyomás és az őt rendszeresen érő bírálatok nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is megviselték.

Nagyon sok oka van annak, hogy miért nem akartam tovább csinálni, de jelentős szerepe van annak a sok nehézségnek, amit a politika is okozott. Egy karaktergyilkosság indult ellenem, amit nem lehetett nem magamra venni. Az egy súlyos történet volt, aminek aztán per lett a vége. A pert megnyertem, de annak a pénznek a dupláját költöttem el pszichiáterre. A saját lelki békém érdekében úgy éreztem, hogy el kell mennem

idézi Mátét a Blikk.

Már nem érezte jól magát a színpadon

Az utóbbi időben a színészettől is tudatosan visszavonul, elsősorban a lelki egyensúlya megőrzése érdekében.

Eljutottam odáig, hogy már sokkal több nehézséget okoz a színpadra lépés, mint örömöt. Éreztem, hogy a sok szorongás, félelemérzet olyan módon tesz tönkre pszichésen, hogy meg akartam ettől szabadulni. (…) Amikor már a szerepben azt érzed, hogy jaj, de jó, mindjárt vége, miközben megy a jelenet, néha beúsznak rettenetes gondolatok, hogy jaj, de jó, már csak ez van, aztán végre kimehetek. Ha ez megy alatta, miközben beszélsz, játszod a szerepet, ráadásul nem is rosszul, az nem jó

– fogalmazott Máté Gábor, aki ugyan a színészettől visszalépett, rendezéssel továbbra is aktívan foglalkozik.

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„Volt egy rövidzárlatom. Álltam, és nem értettem, minek vagyok a színpadon” – mondja Máté Gábor, akivel a Katona József Színház élén töltött utolsó heteiben interjúztunk. A botrányok mellett szóba került az is, mire igazán büszke az elmúlt évtizedekből, és hogy miért hagy fel a színészettel.
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