Bombera Krisztina: Régóta kerülöm azokat, akik 2010 után a TV2-nél dolgoztak a hírműsorokban

Bombera Kriszta pályája kezdetéről mesélt a Story Rejtvény különszámában. Mint elmondta, annak idején pusztán a barátai miatt választotta a média szakot az egyetemen, nem sokkal később azonban visszafordíthatatlanul beleszeretett az újságírásba, „a hírműfaj közszolgálati aspektusa miatt”.

A 90-es évek végén olyan újságírók kezdték a kereskedelmi tévék hírműfajait megteremteni, akik a klasszikus újságírói elvek mentén dolgoztak, de újszerűen, érdekesen szólították meg a nézőket. Afféle korabeli hírinfluenszerek akartunk lenni. Remek mentoraim voltak: Kert Attila, Bárdos András, Sváby András és mások. Igaz, mindegyik »halálra dolgoztatott« fiatal riporterként, de a mai napig felhívhatom őket, ha bármi kérdésem van

– idézi a story.hu a TV2 egykori tudósítóját. Ottani kollégái közül sokakkal máig nagyon jóban van, de vannak, akiktől eltávolodott.

Minket széttépett a politika. Régóta kerülöm azokat, akik 2010 után a TV2-nél dolgoztak a hírműsorokban. Egy szakma alapszabályait megszegni mindenhol elfogadhatatlan… De van, ahol egyenesen bűn! Például az orvosoknál vagy az újságíróknál

– nyilatkozta Bombera Krisztina, aki pár éve végleg felhagyott a tévézéssel.