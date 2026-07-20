bombera krisztinatv2
Kultúra

Bombera Krisztina: Régóta kerülöm azokat, akik 2010 után a TV2-nél dolgoztak a hírműsorokban

Bombera Krisztina, bölcsész végzettségű híradós és a külpolitikában is jártas újságíró.
Farkas Norbert / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 07. 20. 09:12
Bombera Krisztina, bölcsész végzettségű híradós és a külpolitikában is jártas újságíró.
Farkas Norbert / 24.hu
Elfogadhatatlannak, sőt, egyenesen bűnnek tartja, ha valaki megszegi az újságírói szakma alapszabályait.

Bombera Kriszta pályája kezdetéről mesélt a Story Rejtvény különszámában. Mint elmondta, annak idején pusztán a barátai miatt választotta a média szakot az egyetemen, nem sokkal később azonban visszafordíthatatlanul beleszeretett az újságírásba, „a hírműfaj közszolgálati aspektusa miatt”.

A 90-es évek végén olyan újságírók kezdték a kereskedelmi tévék hírműfajait megteremteni, akik a klasszikus újságírói elvek mentén dolgoztak, de újszerűen, érdekesen szólították meg a nézőket. Afféle korabeli hírinfluenszerek akartunk lenni. Remek mentoraim voltak: Kert Attila, Bárdos András, Sváby András és mások. Igaz, mindegyik »halálra dolgoztatott« fiatal riporterként, de a mai napig felhívhatom őket, ha bármi kérdésem van

idézi a story.hu a TV2 egykori tudósítóját. Ottani kollégái közül sokakkal máig nagyon jóban van, de vannak, akiktől eltávolodott.

Minket széttépett a politika. Régóta kerülöm azokat, akik 2010 után a TV2-nél dolgoztak a hírműsorokban. Egy szakma alapszabályait megszegni mindenhol elfogadhatatlan… De van, ahol egyenesen bűn! Például az orvosoknál vagy az újságíróknál

– nyilatkozta Bombera Krisztina, aki pár éve végleg felhagyott a tévézéssel.

Kapcsolódó
Bombera Krisztina: Mióta felhagytam a tévézéssel, sokkal jobb lett az életminőségem
Komoly sikerként éli meg, hogy napi nyolc órát is tud aludni.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Reagált a Fidesz arra, hogy Polgár Judit követheti Sulyokot: „porhintés, bábozás, tenyérbemászó körülmények”
Miután játékosa a lefújás után a pályán dulakodott, az argentin kapitány arról beszélt, emelt fővel veszítettek
Azt hiszed, mindent tudsz a Balatonról? Teszteld magad!
A sokat kritizált csereember góljával verte Spanyolország a fociból keveset mutató Argentínát
Az óbudai korrupciós ügy kulcsfigurája intézte a Bivalyos csárda eladását, amit a strómanja által vezetett cég vett meg, hogy luxusházakat építsen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik