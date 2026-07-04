Szilágyi Ákos: Orbán Viktor politikailag megsemmisült, folyamatosan csoda történik

A Trianonban fogant szerencsétlen, kisnemzeti, önbizalom-hiányos, Nyugat és Kelet között vergődő Magyarországnak − meggyőződésem szerint − vége: száz év után újra nulladik órában vagyunk − Magyarország újraindítható.

– ezt a Népszavának adott interjújában mondja Szilágyi Ákos költő, esztéta, aki egyszerűen csodaként hivatkozik az április 12-ei választási eredményre.

A lapban azt is kifejti, a Fideszé és Orbán Viktoré nem egyszerű vereség, hanem teljes megsemmisülés volt. „Tőlem meglehetősen távoli a mai sikervallás, a siker kultusza, bálványozása, a sikeresek előtti leborulás, és a lúzerek pocskondiázása. Ezerszer inkább vagyok lúzer, mint sikertől dagadó győztes. Orbán azonban előszeretettel lúzerezte ellenfeleit. Csakhogy most ő lett a lúzer, méghozzá az egész világ lúzere, abszolút vesztes. A lúzerség olyan, mint valami fertőző betegség. A lúzertől a sikeresek elhúzódnak, mintha leprás lenne. (…) Szerintem Trump még azt a gesztust sem fogja megtenni volt barátjának, hogy a futball-világbajnokság utolsó mérkőzésén, ahol mint tudjuk, ő adja majd át a győztes csapatnak a világkupát, VIP-páholyába invitálja őt, jóllehet tudja róla, hogy focibolond, tudja, milyen sokat jelentene ez neki, de hát a múlt alvilágából, ahová a lúzerek kerülnek, nincs visszatérés. Ha tévednék, ha rám cáfolnának az események, megeszem a nyúlszőr kalapom.”

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