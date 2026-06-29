Eva Greent kórházba kellett vinni, miután megsérült a Wednesday forgatásán

Már forgatják a Wednesday harmadik évadát, ám a népszerű Netflix-sorozat munkálatai megakadtak, miután Eva Green megsérült – írja az Entertainment Weekly. Green és a Netflix egyelőre nem erősítette meg az információt, de a Sunnak névtelenül nyilatkozott egy forrás, aki szerint mentők érkeztek a helyszínre és a színésznőt kórházba szállították, majd el is látták, és azóta már jól halad a felépülése.

A korábban az Álmodozók párizsi forradalmáraként és a Casino Royale Bond-lányaként is bizonyított Green a címszereplő Wednesday nagynénjét alakítja a Tim Burton produceri-rendezői közreműködésével készült sorozatban, amelynek második évadáról itt írtunk: