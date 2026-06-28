28 évvel később - a csonttemplomduran duraninterjúroger taylor
Kultúra

Duran Duran a 24.hu-nak: Benne vagyunk a nyolcvanas évek kulturális DNS-ében

Sergione Infuso - Corbis / Corbis / Getty Images
admin Kránicz Bence
2026. 06. 28. 20:00
Sergione Infuso - Corbis / Corbis / Getty Images
Soha nem voltak politikus együttes. Érzékelték a nyolcvanas évek turbulens brit politikai légkörét, de egy időre elragadta őket az optimizmus. Később akadt közülük, akinek elege lett a népszerűséggel járó rajongásból, de az utóbbi években a veterán új hullámos popzenekarnak számító Duran Duran nyugalmasabb időszakát éli, miközben továbbra is sorra adják a koncerteket – a hétvégén éppen Budapesten. Ennek apropóján beszélgettünk a zenekar alapító tagjaival, Simon Le Bon énekessel és Roger Taylor dobossal egy esetleges Duran-Duran filmről meg Ralph Fiennes magányos táncáról a zombik között, és megkérdeztük őket Orbán Viktor választási vereségéről és az európai politika alakulásáról is.

Sok filmkritikát írok a lapunkba…

Roger Taylor: Nick Rhodesszal, a billentyűsünkkel kellett volna beszélnie! Ő a rezidens filmszakértőnk.

Nélküle kell boldogulnunk. Csak azt akartam megosztani, hogy az idei mozis évem a Duran Durannel kezdődött, mert a 28 évvel később – A csonttemplom című filmben hosszan mutatják Ralph Fiennest, ahogy az Ordinary Worldre táncol. Tudták, hogy ebben a filmben ilyen prominens szerep jut egy Duran Duran-számnak?

RT: Én nem is hallottam róla!

SONY PICTURES ENTERTAINMENT Ralph Fiennes a 28 évvel később – A csonttemplom című filmben

Pedig hosszú jelenet mutatja a zombiapokalipszis után elmagányosodott Fiennest, akinek nincs más társasága, csak a lemezei.

RT: Nagyon frappánsan használták fel a számot az elmondása alapján, utána fogok nézni.

Simon Le Bon: Az Ordinary World mindig új életre kel. Nem is remélhetnénk többet egy popszámtól, mint hogy mindig eszükbe jut róla az embereknek és más alkotóknak valami eredeti jelentés.

Érzékelik, hogy a filmesek újra és újra felfedezik a Duran Durant?

A cikk tartalmából
  • Mit szeretnének, melyik korszakukat mutassa be egy Duran Duranról szóló mozifilm?
  • Melyik sorsfordító személyes élményét szeretné filmen viszontlátni Simon Le Bon?
  • Melyik hollywoodi filmben érezték úgy, hogy sikerül hitelesen visszaadni valóban élt vagy élő zenészeket?
  • Hogy érezték magukat feltörekvő zenészként Margaret Thatcher Angliájában, és melyik számukat látják igazán aktuálisnak a mai európai politikai klímában?
  • Miből lett elege Roger Taylor dobosnak a nyolcvanas évek közepén?
  • Más műsort játszanak, amióta a rajongóik egy része fele annyi idős, mint ők, vagy még fiatalabb?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egri Viktor: Amelyik futballista nem úgy öltözik, mint Várkonyi Andrea, az annyit is ér
Százéves Hollywood trollkirálya, akinek még a Star Wars sem volt szent – Mel Brooks karrierje képekben
Putyin: Oroszország nehéz időket él át
Új szelek fújnak: Kunetz Zsombort behívták a közmédiába
Tovább folytatódik a zöld-foki tündérmese, a spanyolok potyagóllal küldték haza Uruguayt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik