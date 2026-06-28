Duran Duran a 24.hu-nak: Benne vagyunk a nyolcvanas évek kulturális DNS-ében

Sok filmkritikát írok a lapunkba…

Roger Taylor: Nick Rhodesszal, a billentyűsünkkel kellett volna beszélnie! Ő a rezidens filmszakértőnk.

Nélküle kell boldogulnunk. Csak azt akartam megosztani, hogy az idei mozis évem a Duran Durannel kezdődött, mert a 28 évvel később – A csonttemplom című filmben hosszan mutatják Ralph Fiennest, ahogy az Ordinary Worldre táncol. Tudták, hogy ebben a filmben ilyen prominens szerep jut egy Duran Duran-számnak?

RT: Én nem is hallottam róla!

Pedig hosszú jelenet mutatja a zombiapokalipszis után elmagányosodott Fiennest, akinek nincs más társasága, csak a lemezei.

RT: Nagyon frappánsan használták fel a számot az elmondása alapján, utána fogok nézni.

Simon Le Bon: Az Ordinary World mindig új életre kel. Nem is remélhetnénk többet egy popszámtól, mint hogy mindig eszükbe jut róla az embereknek és más alkotóknak valami eredeti jelentés.

Érzékelik, hogy a filmesek újra és újra felfedezik a Duran Durant?