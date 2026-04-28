Öt év után újra színpadra áll a Heaven Street Seven, két koncertet is adnak idén

A 2015-ös feloszlás óta másodszorra is visszatér a színpadra a hazai alternatív színtér korábbi oszlopa, a Heaven Street Seven, amely előbb június 24-én, a Fishing On Orfű fesztiválon, majd augusztus 8-án, a Budapest Parkban ad koncertet.

A Kb. 30 címet kapott koncert nevének jelentése egyszerű, hiszen a zenekar ugyan 1994-ben alakult, 15. születésnapi koncertjüket azonban csak 2010-ben, a 25. évfordulósat pedig a koronavírus-járvány miatt újabb egyéves késéssel, 2021-ben tartották. Ebbe a sorba jól illeszkedik a 2026-os visszatérés, amivel a kábé harmincadik közös évüket ünnepelhetik – mondta el Szűcs Krisztián.

Orbán Gyula dobos az MTI-nek elmondta: az idei fellépések nagy mértékben annak köszönhetők, hogy 2021-ben, épp úgy a Fishing on Orfűn, illetve a Budapest Parkban fellépve, remekül érezték magukat, abban azonban biztos, hogy a jövőben sem fognak rendszeresebben zenélni.

A zenekar tagjai közül Szűcs már a HS7-tel párhuzamosan dolgozott a Budapest Bár egyik énekeseként, énekelt a Neo és Yonderboi lemezén, a feloszlás óta a NAZA-ban, a Rühös Foxiban szerepelt, illetve szólódalokat készít. Németh Róbert is készített lemezeket, emellett regényt írt, magyarra fordított egy Nick Cave-kötetet, ősszel pedig megjelenik egy interjúkönyve Víg Mihállyal (Balaton). Ábrahám Zsolt gitáros a Sexepilben játszott az elmúlt időszakban, Takács-Brouwer Zoltán Jappán billentyűs a sikeres Soerii & Poolek projekt óta producerként dolgozik (például Krúbival), Orbán Gyula pedig a Houdinisban dobolt évekig.

A Heaven Street Seven kb. 30 éves sztorija a Cser Kiadó gondozásában most megjelent novelláskötetből, Szűcs Krisztián Utazás a kegyetlenbe című könyvéből is kirajzolódik.