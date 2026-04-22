Meghalt Dave Mason, a Traffic egyik alapítója

Hetvenkilenc éves korában meghalt Dave Mason brit rockzenész, a Traffic egyik alapítója, gitáros és énekes-dalszerző. A halál okát nem közölték, ám azt tudni lehetett, hogy Mason komoly szívproblémákkal küzd, 2025-ös turnéját például törölték is emiatt.

A worcesteri születésű Mason már tinédzserkora óta zenélt, 1967-en alapította meg a Trafficot Steve Winwooddal, Jim Capaldival és Chris Wooddal. Masonnak meglehetősen turbulens kapcsolata volt a brit pszichedelikus rockzene egyik fontosegyüttesével, többször elhagyta azt, majd visszatért. A Traffic legnagyobb slágerei közül ő írta és énekelte fel többek közt a Hole in My Shoe és a Feelin’ Alright? című dalokat.

Később olyan zenészekkel dolgozott együtt, George Harrison (All Things Must Pass című album), Jimi Hendrix (Electric Ladyland című album) és a Rolling Stones (Beggars Banquet című album). A kilencvenes években egy ideig a Fleetwood Max tagja volt, az 1995-ös Time című albumukon zenélt.

2004-ben a Traffic tagjaként beavatták a Rock and Roll Hall of Fame csillagai közé.