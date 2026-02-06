Újabb népszerű videojátékból csinál sorozatot a The Last of Us alkotója

Újabb sorozaton dolgozik Craig Mazin, az egyik legjobb videojáték-adaptációnak tartott The Last of Us társszerzője. A Deadline információi szerint ráadásul megint egy népszerű játékból csinál sorozatot az HBO-nak: most a Larian Studios Baldur’s Gate 3 nevű játékából fejleszt forgatókönyvet.

A Dungeons & Dragons világában játszódó sorozat a tervek szerint a The Last of Usszal ellentétben nem a játékok történetét meséli majd el, hanem azok folytatása lesz: közvetlenül a Baldur’s Gate 3 eseményei után játszódik, így az íróként, executive producerként és sohwrunnerként is működő Mazin kezét ezúttal nem köti majd egy már létező történet.

A rendező a The Last of Ushoz hasonlóan a Baldur’s Gate-nek is nagy rajongója és tapasztalt játékosa, valamint tizenöt éve állandó D&D-játékos, így kimondható, hogy felkészülten vág neki a feladatnak.

Miután közel 1000 órát töltöttem a Baldur’s Gate 3 hihetetlen világában, egy álmom vált valóra azzal, hogy folytathatom a történetet, amelyet Larian és a Wizards of The Coast alkotott. Alig várom, hogy segíthessek életre kelteni a Baldur’s Gate-et és annak hihetetlen karaktereit, a lehető legnagyobb tisztelettel és szeretettel, és mélyen hálás vagyok Gabe Maranónak és a Hasbro csapatának, hogy rám bízták ezt a hihetetlenül fontos feladatot

– mondta.

Noha a második évad megjelenésekor (kritikánk itt olvasható) Mazin még arról beszélt, hogy a The Last of Usnak legalább négy évadra lesz szüksége, hogy megfelelően fel tudja dolgozni a játékot, az HBO januárban bejelentette, hogy a sorozat a harmadik évaddal véget ér. Mazin, aki a streamingszolgáltatónál az Emmy-díjas Csernobil című sorozatával nyitott, így nyugodtan koncentrálhat majd a következő projektre.

A Baldur’s Gate-sorozatról egyelőre annyit tudni, hogy az új szereplők mellett a játékból ismert karakterek is feltűnnek majd benne – hősök, gonoszok és ördögök egyaránt –, illetve hogy a D&D hagyományainak megfelelően gyengébbnek tűnő főhősöket követ majd nyomon, akik mindenféle kalandok során erősebbé válnak. Mazin a The Last of Ushoz hasonlóan a tervek szerint most is felkeresi majd a játékok karaktereinek hangot adó színészeket, így előfordulhat, hogy lesz átfedés a stáblisták között.