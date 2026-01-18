A világ egyik legmeglepőbb épületéért Spanyolországig kell utazni.

Salvador Dalí a 20. század egyik legmeghatározóbb képzőművészeként a világ minden részét hagyott nyomot: az elmúlt két évben két filmben (Dalíland, DAAAAAALÍ) is megörökített festő művei sokszor elképesztő árakon cserélnek gazdát a műtárgypiacon, kisebb-nagyobb grafikái és festményei pedig a tolvajok gyakori célpontjai.

A szakácskönyvet és borbibliát is író, még egy szürreális csokireklámban is feltűnő Dalí élete fő művei pénztárcákon, hátizsákokon, illetve filléres posztereken köszönnek vissza, a leginkább nagyszabású emlékét azonban csak kevesen ismerik: ez a szülővárosában, a spanyolországi Figueresben lévő Dalí Színház és Múzeum, ami leginkább egy tojások sorával megfejelt középkori várkastélyra hasonlít.