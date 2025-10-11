valaskó ferencismerős arcoknélküledorbán viktor
Hogyan vált a Nélküled a magyar lelátók himnuszává?

2025. 10. 11. 10:01
Nagyjából tíz éve elképzelhetetlen magyar válogatott mérkőzés az Ismerős Arcok legismertebb slágere nélkül, de a nemzeti tizenegy meccsein kívül is számos stadionban lett állandó felvezető elem a Nélküled, sportágtól függetlenül. A dal idáig vezető útjáról az MLSZ-t is megkérdeztük.

Nehéz megjósolni, hogy milyen eredmény születik majd az október 11-ei, Magyarország-Örményország vb-selejtezőn, az viszont teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a mérkőzés előtt több tízezer szurkoló fogja együtt énekelni a Nélküled című dalt. De hogyan lett az Ismerős Arcok slágeréből a magyar sport elsőszámú himnusza?

Hamar önálló életre kelt a dal

Az Ismerős Arcok 2007-ben írta meg a mára a legismertebbé vált számát, amely először a 2008-as Magyar Cirkusz című koncertfelvételen jelent meg, amit 2008. szeptember 27-én rögzítettek a Fővárosi Nagycirkuszban. A zenekarvezető, Nyerges Attila elmondása szerint a dal elsősorban a rajongók miatt született.

