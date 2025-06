Agyonlőtték a Városfejlesztési osztály és a Texas királyai színészét

59 éves korában egy lövöldözésben meghalt Jonathan Joss amerikai színész, akit a legtöbben A hét mesterlövész 2016-os remake-jéből, a Walker, a texasi kopóból, a Texas királyai című animációs sorozatból vagy a Városfejlesztési osztály című sitcomból ismerhettek. A San Antonio-i rendőrség tájékoztatása szerint a többször meglőtt színészt egy út közelében találták meg, életét sem ők, sem pedig a később kiérkező mentők nem tudták megmenteni.

Joss férje, Tristan Kern de Gonzales szerint homofób gyűlölet-bűncselekmény történt: amikor visszalátogattak a januárban leégett házukhoz, egy férfi „erőszakos homofób gyalázkodásokat kezdett kiabálni”, majd tüzet nyitott. A nyomozás még folyik, a rendőrség közleménye szerint egyelőre nem találtak rá bizonyítékot, hogy gyűlölet-bűncselekmény történt – írja a BBC.

A TMZ információi szerint Josst az egyik szomszédja, Sigfredo Alvarez Ceja lőhette le, aki megpróbált elmenekülni a helyszínről, de a rendőrök elkapták és őrizetbe vették. A helyiek információi alapján a két férfi közt évek óta feszült volt a viszony, többször vitatkoztak és össze is verekedtek.

Joss egyik legismertebb szerepe A Texas királyai című animációs sorozat John Redcornja volt, akinek több évadon keresztül adta hangját, miután elhunyt a karakter eredeti színésze, Victor Aaron. Emellett találkozhattunk vele még a Városfejlesztési osztályban, amiben Ken Hotate-et játszotta, illetve feltűnt olyan népszerű alkotásokban is, mint a Ray Donovan, A hét mesterlövész, a Tulsa királya, vagy a Walker, a texasi kopó.

Jonathan Joss, known as the voice of King of the Hill’s John Redcorn and recurring character Chief Ken Hotate on Parks and Recreation, has been fatally shot at 59. pic.twitter.com/Wf2xqkkuZj

— IGN (@IGN) June 2, 2025