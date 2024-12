Nádas Péter saját műtárgyait bocsátja árverésre, hogy így mentse meg a Jelenkor folyóiratot

2024 novemberében a pécsi Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat segítséget kért olvasóitól, valamint az irodalom és a művészet iránt elkötelezett barátaitól, hogy a lap fennmaradhasson. Nádas Péter Kossuth-díjas író, esszéista, fényképész a folyóiratot támogató nagykövetként saját gyűjteményéből állított össze egy különleges válogatást, melynek alkotásait jótékonysági aukcióra bocsátja, és az így befolyt teljes összeget a folyóirat javára ajánlja fel. Az árverés 2024. december 16-án indul az Axioart internetes műkereskedelmi portálon, január 5-ig online lehet licitálni a tételekre.

A gondosan válogatott tételeket rövid írásos adalékok kísérik, melyekből világossá válik: ezúttal nem pusztán műtárgyakat és könyvritkaságokat vásárolhatunk, hanem „belépési pontokat” is kapunk a Nádas-univerzumba, ahogy megismerjük az aukcióra bocsátott alkotások keletkezéstörténetét vagy annak apropóját, hogyan kerültek azok az író gyűjteményébe, ezáltal pedig észrevétlenül mi is egy-egy privát természetű, kiemelkedő pillanat részeseivé válunk.

„Képet szemlélve az ember rájön arra, amire a festő nélküle jött rá. Ami a gondolkodásának vagy a vizuális kontemplációnak egy másik felületén azt jelenti, hogy egyszer azért a festő nélkül is rá kellett ugyanarra jönnie. Ami viszont a világértelmezésnek és az önértelmezésnek az a szintje, amely olyan embereket is összeköt, akik nem ismerik egymást vagy akár nem azonos kultúrkörben élnek” – Ezeket a sorokat Nádas Saját jel. Semleges látás Keserü Ilona festészetében című esszéjében olvashatjuk. Az aukcióra felajánlott műalkotások között szerepel Keserü Trikolór aláírása is, ehhez társul a fenti Nádas-szöveg első kiadása, mely a művész 2004-es, Ludwig Múzeumban rendezett tárlatának katalógusa. A New York-i Metropolitan állandó gyűjteményében is szereplő Keserü Ilonától Nádas a Hullámok teste címet viselő grafikát is licitre bocsátja, a tételek közül itt szerepel a legmagasabb kikiáltási ár (220 000 Ft).

A válogatott képzőművészeti alkotások között találunk még filctollrajzokat Huszárik Zoltántól, litográfiát Bálint Endrétől, Vajda Júlia – akinek életéről épp a napokban nyílt kiállítás a szentendrei Ferenczy Múzeumban – Nagymaros című golyóstollrajzát és azt a különleges, karácsonyi képeslapként elküldött Gráber Margit-rajzot is, melyet Rendl Sándornénak (azaz Nádas Eugéniának) címezve postázott Kanadába. A két asszony életre szóló barátságát jól ismerhetik Nádas Világló részletek című memoárjának olvasói.

Fontos külföldi kortárs művészek munkái is szerepelnek az aukciós tételek sorában, így mától Alexander Polzin kisplasztikájára és grafikáira, Horst Antes, a Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall megrendelésére, mindössze 180 példányban készült különleges művének egyik számozott példányára, Jan Peter Tripp miniatűr metszetére, vagy Judy Barnes Tanulmányfejére is licitálhatnak.

Az egyik legjelentősebb, máig hidegtűvel dolgozó német grafikus, Susanne Theumer alkotásai illusztrálják Nádas A Biblia (Die Bibel), Gombosszeg és Saját halál (Der eigene Tod) című köteteinek német nyelvű, bibliofil kiadásait. A Verlag Thomas Reche gondozásában megjelent könyvek ma már nem kaphatók, a Der eigene Tod utolsó hat, a szerző birtokában lévő példánya kerül most kalapács alá, egy-egy különleges, eredeti Theumer-metszettel, melyeket a művész ajándékozott az írónak.

A jótékonysági árverés másik könyvészeti különlegessége Thomas Mann Unordnung und frühes Leid (Rendetlenség és kora bánat) című novelláskötetétnek belső címlapja, mely az 1926-os első – az S. Fischer Verlagnál megjelent – kiadáshoz készült, „ami minden bizonnyal hibás nyomás, a címlapot díszítő csinos kis metszet a nyomtató formában elmozdulhatott, s ezek a példányok ezért kerülhettek antikváriusi forgalomba” – írta a tételhez Nádas, aki a papírritkaságot 1991-ben, az Emlékiratok könyve német kiadásának (Buch der Erinnerung) megjelenésekor kapta egy müncheni könyvkereskedőtől.

Amikor a család végül is reménytelen esetnek nyilvánított, s a nagy kupaktanács tagjai azt javasolták, hogy legyek fényképész, ha már egyszer tanulni nem tudok, az egyik nagybátyámtól kölcsönkaptam egy tüköraknás gépet

– így kezdődött Nádas fényképész karrierje, ahogy azt a Valamennyi fényben olvashatjuk. A 29 tétel között a 15-ös sorszámot kapta az a papírdoboz, mely egy tucat Nádas-fotót – köztük Oelmacher Anna, Czóbel Béla és Pogány Ö. Gábor portréi – tartalmaz, melyek a múlt század hatvanas éveinek elején készültek. És persze különleges, szignózott Nádas-könyvek német és angol nyelvű, sőt bibliofil kiadásai is a virtuális kalapács alá kerülnek, hogy az 1958-ban alapított Jelenkor folyóiratot még sokáig olvashassuk.

Nádas Péter ezúton köszöni meg a zalaegerszegi Balog-házaspárnak – Balog Valinak (könyvkötő) és Balog Lászlónak (képkeretező) –, hogy a jótékonysági aukciót támogatva pro bono vállalta a licitre bocsátott műalkotások keretezését. Winkler Nórának, hogy az aukció ötletétől az indulás pillanatáig segítette ennek a különleges projektnek az útját. Az aukció nem valósulhatott volna meg ilyen gyorsan és szakszerűen az Axioart internetes műkereskedelmi portál kollégáinak segítsége nélkül, akik azzal is támogatták a jótékonysági ügyet, hogy lemondtak a sikeres/nyertes licitek után nekik járó jutalékról.

Nem Nádas az egyetlen, aki aukcióval próbálja megmenteni a folyóiratot: