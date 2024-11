Tíz dal, amivel Quincy Jones alakította a zenetörténetet

The Quintessence (1962)

A cím magáért beszélt: a The Quintessence Quincy Jones korai, jazzkorszakának kvintesszenciáját nyújtja, több saját szerzeménnyel, illetve Thelenious Monk és mások dalainak őrületes feldolgozásával. Az instrumentális lemezen zeneileg felfoghatatlanul sok minden történik zeneileg, alig félórányi játékidő alatt. „A modern, progresszív big band hangzás a csúcson, (…) minden feszes, tele van kreativitással és örömmel, és nincs benne felesleg vagy felesleges díszes elrendezés” – ahogy egy zenekritikus jellemezte, és itt tényleg nincsenek üresjáratok. Jones zenekara amúgy a Free and Easy című Broadway-showban használt zenekar kiterjesztése volt, és a zenekarban szerepelt néhány olyan tag, akiket Jones New Yorkban toborzott az előadás európai fellépéseire.

Lesley Gore: It’s My Party (1963)

Talán ez a dal a legmeglepőbb Jones teljes életművében: vélhetően mindenki ismeri, de nagyon kevesen tudják, hogy ugyanannak az embernek van köze hozzá, akinek mondjuk a Billie Jeanhez is.