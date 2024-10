Bizarr oszlopot állíttatott egy Andrássy gróf, hogy figyelmeztessen a gyorshajtás veszélyeire

Az automobilizmus terjedésével egyidőben az utakon való halálos balesetek száma is gyorsan nőni kezdett: ezeknek csak egy kisebb részét okozták a korai autók technológiai korlátai, a legtöbb esetben ugyanis szimplán csak a gyorshajtás volt a ludas.

A helyzet az egyre fejlettebb műszaki megoldások, az egyre jobban fogó fékek, illetve az egyre biztonságosabb karosszériák megjelenését követően sem javult igazán, így a hatóságok hosszú időn át gondolkodtak a sofőrök megfékezésének legjobb módján.

A helyzetet a világ legtöbb részén a veszélyesebb útszakaszokon kihelyezett figyelmeztető táblákkal próbálták megoldani, az első modern biztonsági öv ugyanis csak 1949-ben, a légzsákok pedig csak a hetvenes évek hajnalán jelentek meg.

Kevesen választottak persze olyan bizarr megoldást, mint az autóversenyzőként, illetve a hazai motorcsónaksport egyik vezéregyéniségeként is ismert gróf Andrássy Mihály (1893-1990), akinek az ötletéről az Auto és Motorujság 1933 júliusi lapszáma így tudósított:

A balatoni műút lepsényi halálkanyarjában végül július 16-án került sor a

LASSÚ HAJTÁS VAGY GYÁSZSZERTARTÁS

felirattal ijesztgető munka ünnepélyes átadására – az eseményen az afrikai expedíciójáról az előző napon hazatérő gróf Almássy László Ede (1895-1951), illetve a túrát abszolváló Fordja is részt vett –, amit a gróf azonnal a Királyi Magyar Automobil Club (KMAC) gondjaira is bízott.

A betonoszlop, illetve a roncs a témában írt cikkek egyike (Autó, 1933/7.) szerint Európa első hasonló figyelmeztető tereptárgya volt, amitől azt remélték, hogy a veszélyes útkereszteződésben az áthaladók lassítani fognak, így elkerülhetik a mellettük futó akácsor, illetve az út pereméig kinyúló útkaparóház által kitakart területről érkező többi közlekedőt.

A 97,8-as kilométernél elhelyezett emlékeztető elsősége vitatható, hiszen Franciaországban ekkor már álltak hasonlók – erre mutatott rá a következő évben (1937. ápr. 8.) a Pesti Napló Tintacsöpp című, rövid írásokat közlő rovata is, ami egy furcsa hírről is beszámolt:

hogy élethűbb legyen a kép, a volán mellé [a gróf] egy szalmával kitömött rongybabát is ültetett, persze a legszánalmasabb rongyokba öltöztetve. Eddig nincs semmi új a históriában. Már a lapok is régen megírták. Az újdonság ott kezdődik, hogy a napokban lelopták a rongybabát a magasból. Arra ment egy magyar vándorlegény, meglátta a volán mellett ülő merev bábot és elhatározta, hogy egyszer már ő is rendesen felöltözik!