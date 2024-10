New Yorkban nyílt kiállítás kortárs magyar művészek munkáiból

New York művészeti negyedében a Magyar Nemzeti Bank kortárs művészeti gyűjteményének darabjaiból nyílt kiállítás szombaton, amely egy hónapon keresztül látogatható – írja az MTI. A Manhattan városrészben működő Fridman Gallery ad helyet az Abstract Narratives címet viselő, magyar művészeti kiállításnak, amelyben többek mellett Barabás Zsófia, Nemes Márton, Reigl Judit, Batykó Róbert, Felsmann István, Fábián Erika és Anthony Vasquez alkotásai tekinthetők meg.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a megnyitón arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar jegybank – más nemzeti bankok gyakorlatához hasonlóan – 2020-ban létrehozta saját kortárs művészeti gyűjteményét, ami mára 1400 darabból áll és szerepelnek benne mostanra világhírű magyar alkotók művei is. A jegybank alelnöke fontos lépésként értékelte, hogy a válogatás New Yorkba is eljuthatott, azt követően, hogy Európa és Ázsia 14 városában már bemutathattak a Magyar Nemzeti Bank gyűjteményéből összeállított válogatást.

Hamvai Kinga, a Magyar Nemzeti Bank kortárs művészeti gyűjteményének (MNB Arts & Culture) művészeti vezetője a megnyitón rámutatott, hogy a New Yorkba elhozott kollekcióban több generáció művészeinek alkotásai kaptak helyet. Kifejtette, hogy az MNB Arts & Culture céljai közé tartozik a magyar művészek és a hazai művészeti közeg láthatóságának növelése. Emlékeztetett arra, hogy a New York-i kiállítással egy időben Törökország két városában, Isztanbulban és Ankarában is jelen vannak, egy-egy válogatással.

A jegybank művészetpártoló tevékenységét is bemutató tárlatról Petrányi Zsolt kurátor, a Szépművészeti Múzeum tudományos főigazgató-helyettese a megnyitón úgy fogalmazott, hogy a válogatás „a magyar művészet egyediségét próbálja meg egy nemzetközi környezetben hangsúlyozni azáltal, hogy a festmények mögötti személyes motivációkra és technikai újításokra hívja fel a figyelmet”. A szakember, aki egyben a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője, hozzátette, hogy a bemutatott alkotások különböző generációk felfogásmódjait is megjelenítik, ami fontos a 21. század új, technológiaalapú inspirációinak tükrében.

Palotai Csenge, a Liszt Intézet New York igazgatója társszervezőként azt emelte ki, hogy az MNB Arts & Culture-rel való együttműködés, valamint a kiállítás létrejötte mérföldkő a New York-i magyar kulturális intézet számára. Azt is hangsúlyozta, hogy a válogatásba az amerikai nagyvárosban ismert és elismert magyar művészek munkái is bekerültek. A magyar kortárs művészeti válogatásnak egy hónapon keresztül ad helyet New York Manhattan városrészében a Fridman Gallery. November 12-én a válogatásban szereplő művek alkotói közül Barabás Zsófia Artist Talk címmel személyes tárlatvezetést tart, de a Liszt Intézet New York munkatársai is több alkalommal szerveznek tárlatvezetést a magyar kortárs kiállításon.