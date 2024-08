David Lynch betegsége miatt otthonról tudna csak filmet rendezni

David Lynch a Sight and Sound magazinnak adott interjújában beszélt róla, hogy a sok évnyi dohányzás miatt emfizémája (tüdőtágulat) lett, így jelenleg a házát sem tudja elhagyni a Covid veszélye miatt.

– mondta. „A Covid miatt nagyon rossz lenne, ha megbetegednék, akár egy megfázás is. Így valószínűleg az otthonomból kéne rendeznem… Ezt nem nagyon szeretném. Szeretek ott lenni a dolgok között, és ötleteket gyűjteni. De ha arra kerülne a sor, megpróbálnék távolról megcsinálni egy filmet.”

Miután a bejelentés heves reakciókat váltott ki a rajongókból, a 78 éves rendező az X-en kiadott egy utólagos nyilatkozatot, amelyben tisztázta, hogy nem hagyja abba a munkát.

– írta.

Ladies and Gentlemen,

Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco – the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them – but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…

— David Lynch (@DAVID_LYNCH) August 5, 2024