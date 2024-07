A Nemzeti Színház reagált Horváth Lajos Ottó állításaira a balesettel kapcsolatban

Az elmúlt napokban nyilvános üzengetés alakult ki Vidnyánszky Attila, valamint a Nemzeti Színház két novemberben megsérült – azóta pedig felmondást is benyújtó – színésze, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó között. Horváth Lajos Ottó szerdán Facebook-posztban reagált a főigazgató szerinte valótlan és fals állításaira, és részletesen felsorolta azt is, milyen összegeket kapott eddig és kitől.

A sérüléseimen túl az fájt a legjobban, hogy Igazgató Úr engem a saját balesetemért is felelőssé tett – noha ennek megítélése az igazságszolgáltatás és nem az ő feladata

– írta, hozzátéve, hogy a leghatározottabban visszautasítja Vidnyánszky „azon egyértelmű sejtetését”, amely szerint a kártérítést követelő színészek árulókként a nemzet és a Nemzeti Színház ellenségei lennének, őket bizonyos politikai erők mozgatnának és befolyásolnák.

A Nemzeti Színház ezt követően közleményt rakott ki a Facebookra, amelyben ők is részletezik, hogy eddig milyen juttatásokat kapott a színész. Eszereint

a Nemzeti Színház által kifizetett „gyorssegélyek” összege 2 X 901 000 Ft volt, mely összegek tartalmazzák a művész nyugdíjalapját növelő járulékokat is, ez összesen 1 802 000 Ft-ot jelent.

765 850 Ft összeget utalt számára a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a színház balesetbiztosításának terhére 150 500 Ft került kiutalásra.

A szakszervezet 780 000 Ft-os további összeggel támogatta Horváth Lajos Ottót, a június 14-én beérkezett, munkaviszonya megszüntetésére irányuló kérelméig 2 477 275 Ft táppénz került kiutalásra.

A Nemzeti Színház felelősségbiztosításának terhére 1 000 000 Ft-os kártérítési előlegben részesülhetett Horváth Lajos Ottó.

A közleményben megjegyzik, hogy a fenti összegek 6 975 625 Ft-ot jelentenek, ugyanakkor szerintük fontos kiemelni, hogy a biztosító által a károsult számára keretveszteség és kamatai jogcímen kalkulált 2 236 265 Ft-os kártérítési összeg elfogadásáról még nem érkezett Horváth Lajos Ottótól válasz.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a peren kívüli megegyezésnek részünkről nem a kért kártérítési összeg képezi az akadályát, hanem az abban való megegyezés hiánya, és annak el nem ismerése, hogy a baleset bekövetkezéséért nem kizárólag a Színház tehető felelőssé, hanem abban maga a sérült Horváth Lajos Ottó is szerepet játszhatott

– írják, hozzátéve, hogy amennyiben ebben az elvi kérdésben sikerül közelíteni az álláspontjaikat és ezt egy peren kívüli egyezségben is rögzíteni tudják, „a Színház részéről nagyon közelinek látjuk a peren kívüli békés megegyezést.”

Horváth Lajos Ottó előtt Szász Júlia is nyilvánosan cáfolta Vidnyánszky állításait, amelyre a főigazgató heves tévéinterjúban reagált az elmúlt napokban: szerinte Szász azért nem akar megállapodni, mert „valakik” befolyásolják őt. „Ugyanazok az erők, akik 1965-ben felrobbantották a Nemzeti Színházat”, akik most el akarják söpörni a jelenlegi Nemzetit is.