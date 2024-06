Hosszú betegség után 88 éves korában meghalt Donald Sutherland – írja a BBC.

Sutherland a hetvenes évek Új-Hollywoodjának egyik meghatározó alakja volt, aki azóta is folyamatosan dolgozott. Munkássága elismeréseként 2017-ben tiszteletbeli Oscar-díjat kapott, de elnyerte az Emmy-díjat és két Golden Globe-díja is van.

Ez egy szenvedélyes hivatás. A színészek nyugdíjbavonulását úgy betűzik: HALÁL

– mondta egy interjúban csaknem tíz évvel ezelőtt a már akkor is 80 felé járó Sutherland, nem sokkal azután, hogy Az éhezők viadala Snow elnökeként újabb generációk ismerték meg karizmáját a vásznon. Ezt a tételét alá is támasztotta azzal, hogy még tavaly is három olyan filmet vagy sorozatot mutattak be, amiben ő szerepelt.

Pályája során rendezőkkel dolgozott együtt, mint Nicolas Roeg (Ne nézz vissza!), Robert Redford (Átlagemberek) vagy Federico Fellini (Casanova). A nagy áttörést az 1967-es A piszkos tizenkettő című, második világháborús dráma hozta meg számára, amely igazi sztárparádé volt olyan művészekkel, mint a titokzatos Charles Bronson, George Kennedy, vagy éppen a hazánkban is méltán népszerű Telly Savalas. Sutherland gyakran szerepelt nagy népszerűségű mozikban, olyanokban, mint a a Kelly hősei vagy Az éhezők viadala.

A színművészt felesége, Francine Racette, fiai, Roeg, Rossif, Angus és Kiefer, lánya, Rachel és négy unokája gyászolja. A család zártkörű megemlékezést tart. Öt gyermeke közül többen szintén színészi pályára léptek, az Emmy- és Golden Globe-díjas Kiefer Sutherlandet jól ismeri a közönség egyebek mellett a 24 vagy A kijelölt túlélő című népszerű sorozatokból.

Íme egy emlékezetes jelenet az egyik legemlékezetesebb mozijából, a Kelly hőseiből:

Fia, Kiefer Sutherland is búcsúzott tőle: