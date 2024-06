Miért forrnak ma is az indulatok, ha egy romkomban a középkorú nő fiatal férfival kavar?

– írtuk márciusban, amikor napvilágot látott A rólad alkotott kép első trailere. Az eredetiben The Idea of You című romantikus vígjáték a Prime Video legfontosabb tavaszi premierje volt, de ennyire felfokozott várakozásokra talán a streamingszolgáltató részéről sem számítottak.

Különösen úgy, hogy A rólad alkotott kép visszafogott költségvetésű, voltaképpen csendes produkciónak mondható. Messze nincs olyan nagyszabású, mint a Netflix nagy nyári vagy ünnepi bemutatói, amelyekben húszmillió dollárokért szerződtetett sztárok (például Dwayne Johnson, Ryan Gosling és Gal Gadot) teszik kockára a karrierjüket. És biztosan nem áll mögötte olyan elkötelezett rajongótábor, mint a menetrendszerűen érkező Marvel- és Star Wars-sorozatok mögött.

A rólad alkotott kép előzetesét mégis több mint 125 millióan nézték meg különféle közösségi oldalakon az első napokban a WaveMetrix statisztikai oldal számításai szerint, ami rekordot jelent a streamingpremierek között. Májusban aztán a filmet is bemutatták. A film utóélete szempontjából a kritikusok visszafogott lelkesedésénél fontosabb, hogy az internetezők, akik az előzetest is úgy felkapták, mennyire élénk eszmecserébe bonyolódnak a teljes film ismeretében.

Nem meglepő módon a leghevesebb reakciókat nem a film – amúgy szerintünk erős közepes – színvonala váltotta ki, hanem a történet központi témájának ábrázolása. Ez nem más, mint a középkorú nő és a fiatal férfi szerelme, ami a közösségi médiában fellángoló indulatok alapján mind a mai napig megosztja a közönséget.

Holott A rólad alkotott kép Michael Showalter rendezte filmváltozata tompítja is az eredeti történetben szereplő korkülönbséget. Robinne Lee magyarul is olvasható könyvében, a reptéri könyvesboltokban precízen kihelyezett, romantikus bestsellerek e jellegzetes darabjában a Los Angeles-i művészeti galériát vezető, harminckilenc éves Solène jön össze egy húszéves popsztárral, Hayesszel, akit a szerző leginkább a One Direction egykori tagjáról, Harry Stylesról mintázhatott. A filmadaptációban Solène negyven, Hayes viszont huszonnégy éves. Az utóbbi változtatás kulcsfontosságú: egy húszéves fiú szinte még gyerek, míg egy huszonnégy évesről már el lehet hinni, hogy valamelyest megkomolyodott, önállóan éli az életét, képes felelősséget vállalni a döntéseiért.

Hogyan igyekszik közelebb hozni Showalter változata ezt a történetet a nagyközönséghez, és melyek azok a mélyen berögzült, hollywoodi hagyományok, amelyeket ma is csak módjával lehet kikezdeni a romantikus vígjáték műfajában? Miért tűnik egy szerelmi történet rögtön kritikus szelleműnek, ha a szerelmesek között nagy a korkülönbség, és megváltozott-e ez napjaink Hollywoodjában, ahol a nemrég még temetett romantikus komédiák éppen újra magukra találnak?

A rólad alkotott kép elvált hősnője tinédzser lányát kíséri el a Coachella fesztiválra. Ott a nyilvános vécé helyett véletlenül az egyik fellépő lakókocsijába nyit be, így ismerkedik meg Hayesszel, az August Moon nevű fiúbanda énekesével. Szó szót követ, és másnap a fiatal popsztár már Solène galériájában nézelődik. Úgy tesz, mintha a műalkotások érdekelnék, de valójában a nő miatt jött.

Így kezdődik Lee regénye és Showalter filmje, a folytatásban pedig el kell fogadnunk, hogy a földkerekség egyik legünnepeltebb, körülrajongott, huszonéves celebritása éppen egy negyven körüli nőbe lesz szerelmes. A szerelem már csak olyan, hogy ez is benne van a pakliban, Showalter filmjének viszont meg kell küzdenie azzal a problémával, hogyan ábrázolható ez a viszony. Anne Hathawayre bízták Solène szerepét, aki korban illik is a karakterhez – negyvenegy éves –, de nyilvánvalóan hollywoodi sztárnak látszik, nem pedig hétköznapi nőnek. Óvakodva idézünk internetes mémeket érveink alátámasztására, de ennél a témánál megkerülhetetlen, hogy a közösségi oldalakra hivatkozzunk. Az X egyik twitterezője hívta fel rá a figyelmet, hogy Hollywood 2001-ben arról akart meggyőzni minket, Anne Hathaway csúnya (a Neveletlen hercegnőben), 2006-ban arról, hogy a színésznő kövér (Az ördög Pradát visel főhőseként), idén pedig arról, hogy öreg.

It is 2001. Hollywood is trying to convince you Anne Hathaway is ugly. It is 2006. Hollywood is trying to convince you Anne Hathaway is fat. It is 2024. Hollywood is trying to convince you Anne Hathaway is old. pic.twitter.com/nKpchga5iv