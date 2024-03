Ennek a romantikus filmnek az előzetesét nézték meg a legtöbbször a világ összes streamingpremierje közül

Május 2-án mutatja be a Prime Video Anne Hathaway új filmjét, a népszerű romantikus regényen alapuló The Idea of You-t. Ez önmagában nem volna különösebben érdekes, a WaveMetrix statisztikai oldal számításai szerint ugyanakkor ennek a filmnek az előzetese lett a valaha volt legnépszerűbb azok közül, amelyek kifejezetten streamingpremiereket reklámoznak.

A negyvenéves, gyerekét egyedül nevelő anya és a huszonéves popsztár váratlan szerelméről szóló film előzetesét eddig 125 millióan nézték meg a különféle közösségi oldalakon. A Deadline cikke arra tippel, a rekord beállításába Anne Hathaway 32 millió követőjének és a férfi főszerepet játszó Nicholas Galitzine ötmilliós Instagram-bázisának is jelentős szerepe van.

A streamingre érkező filmek előzetese iránti érdeklődés korábban a Rachel Stone – Mindent vagy semmit esetében bizonyult a legaktívabbnak (amiről itt írtunk), a dobogó harmadik fokán pedig a Beverly Hills-i zsaru hamarosan érkező folytatása áll.