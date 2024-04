A vérszomjas Bambi autót borít fel a horrorfilm előzetesében

Micimackó után Bambiból is gonosz gyilkológép lesz: megérkezett a Bambi: The Reckoning (Bambi: A leszámolás) előzetese is. Ebben két férfi szarvasvadászatról beszélget, de a végén láthatjuk Bambit is, amint egy laza mozdulattal felborít egy autót az erdőben. A film sztorija szerint egy nő és a fia (Roxanne McKee és Tom Mulheron) autóbalesetet szenvednek, az árván maradt őzgida pedig rájuk vadászik.

A filmben producerként vesz részt a Micimackó: Vér és méz rendezője, Rhys Frake-Waterfield, akinek a filmjében Micimackó és Malacka vált vérszomjas vadállattá azt követően, hogy Róbert Gida egyetemre ment.