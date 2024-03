Ami nem történt, és ami így nem is történhetett volna, avagy miért nem szabad dilettánsoknak mozifilmet készíteni, vagy ha mégis, miért kell azt ártatlan embereknek megnézniük

– ezzel a felütéssel indítja Bencsik András, a kormánypárti Demokrata főszerkesztője a Rákay Philip nevével fémjelzett Most vagy soha! kritikáját – vette észre a hvg.hu.

„Rossz dolog egy hazafiasnak szánt műalkotásról rosszat írni, de még annál is rosszabb egy ilyen műalkotást végignézni. Márpedig a Most vagy soha! című film minden vonatkozásban rossz lett, amit a rengeteg ráköltött pénz sem tesz elviselhetőbbé” – jelentette ki Bencsik, kemény bírálatot megfogalmazva Rákay hétmilliárdos filmjéről.

A Most vagy soha!-t március 15-ei ünnepi műsor helyett rengeteg iskolás is megnézte, bár a Klebersberg Központ szerint nem kényszerből. Rákay ezután büszkén jelenthette be, hogy tíz nap alatt 100 ezren nézték meg a filmet.

