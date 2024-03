Rákay Philipék szerint a bemutató óta több, mint 100 ezren nézték meg a Petőfi-filmet

Özönlenek a nézők a Petőfi-filmre: a Most vagy soha! március 14-i bemutatója óta több, mint 100 ezer ember nézte meg a nagyszabású, történelmi kalandfilmet – közölték a film producerei és a Forum Hungary szombaton az MTI-vel.

A közleményben idézik Rákay Philip kreatív producert, aki úgy fogalmazott:

a Most vagy soha! bemutatója utáni tizedik napon több mint százezer magyar ember nézte meg a filmünket. És ebben nincsenek benne a határon túli vetítések – húszezer körüli – impozáns adatai.

„Ez hatalmas siker, szinte hihetetlen szám, ami minden pillanatban növekszik” – jelentette ki a kreatív producer.

Hálásan köszönöm a nézők szeretetét, akik nemcsak a filmünknek és Petőfinek, hanem a közösség erejének is bizalmat szavaztak. Rendkívül jólesik, hogy a nemtelen támadások ellenére is ennyien kiállnak a filmünk mellett, ami a legtisztább alkotói szándékból született: fejet hajtani a hőseink előtt. A Most vagy soha! teljes csapata nevében: hálásan köszönöm!