Akár már idén elindulhat a Flórián téri felüljárók felújítása

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén megszavazta a beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló megállapodást, így

várhatóan még az idén elkezdődik a Flórián téri felüljárók felújítása – olvasható a BKK sajtóközleményében.

A több mint negyven éve épült, két hídból álló, a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő építmény rekonstrukciójára azért van szükség, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is biztonságosan lehessen használni – írja a cég, hozzátéve: a felújítás során

nemcsak az útpálya burkolatát építik át és szigetelik, de kijavítják a vasbeton szerkezet eddig keletkezett hibáit is, megszüntetik a pillérek feletti ázások okát, kicserélik a híd teljes szigetelését, biztonságosabb szalagkorláttal rendelkező új szegélyeket építenek, valamint új dilatációkat helyeznek el a hidak végein.

A naponta több tízezer jármű haladását biztosító felüljáró rekonstrukciója 2025-ben fejeződhet be.

A felújítás elengedhetetlen Budapest közúti működőképességének fenntarthatóságához, hiszen városhatáron is átnyúló, tranzitútvonalakat (Szentendrei út, Vörösvári út, Árpád híd) kötnek össze. Közlekedési szerepük épp ezért fontosabb, mint a városon belüli forgalmat kiszolgáló építményeknek, így például a Nyugati, vagy Baross téri felüljárónak.

A Flórián téri műtárgy felújítására azért van szükség, mert a hidak műszaki állapota a legutolsó beavatkozás óta eltelt hosszú idő alatt leromlott: a szerkezet a pillérek környezetében átázik, ami a vasak korrózióját és a betonfelületek helyenkénti lehullását okozza.

Az elmúlt években több vizsgálatot is végeztek az építményeken – ezek mindegyike azt állapította meg, hogy a felüljárók továbbra is biztonságosan használhatók, a károk a munkákkal való kivárás azonban további állapotromlást okozna, megdrágítva a felújítást, meghosszabbítva a felújításhoz szükséges időt, így jóval nagyobb fennakadást okozva a forgalmi rendben. A témában már Tarlós István főpolgármestersége idején is több tendert írtak ki: a 2018-as nekifutáskor csak egyetlen, túl magas ajánlat érkezett be, így 2019-ben a városvezetés újabb próbálkozásokat tett. Ekkor már a szerződést is aláírta a BKK, a munkák a főváros rövidesen elinduló kivéreztetéséből adódó forráshiány miatt éveken át nem indulhattak el.

A Flórián téri felüljáró az Árpád híd nyolcvanas évekbeli kiszélesítéséhez kapcsolódva épült meg, 1982 októberétől gyors és kényelmes összeköttetést kínálva a közúti forgalomnak a Szentendrei út és az Árpád híd között. A közel derékszöget áthidaló két szerkezet, az északi és a déli hidak megépítése több éven keresztül zajlott, az elmúlt több mint négy évtized alatt pedig több millióan hajtottak át rajta. A felüljáró ráadásul különleges környezetben helyezkedik el, alatta római kori romok, valamint az azokat bemutató, az aluljárón át megközelíthető múzeum található. A felújítás során a régészeti leletek épségére is kiemelt figyelmet kell majd fordítani.

A Flórián téri felüljáró felújításának ideje alatt – a munkálatok jellegéből adódóan – az útpálya forgalmának korlátozására kell készülni, melyek nem egyszerre érintik majd a déli, illetve az északi hidat. A lezárások és terelések pontos részleteiről a BKK a későbbiekben részletesen tájékoztatja majd a közlekedőket.

A budapesti felüljárók történetét, illetve várható sorsukat 2023 őszén hosszú cikkben mutattuk be, majd a várostervező Balogh Samuval, Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnökével beszélgettünk a témában. Azóta kiderült: a népligeti felüljáró 2035-ig biztosan a városkép része marad, Nyugati téri társa azonban néhány éven belül nyomtalanul eltűnhet.